Kommunen fordern Investitionspaket in zweistelliger Milliardenhöhe

BERLIN (Dow Jones)--Die Kommunen haben ein Investitionspaket für Schulen und Sportstätten verlangt. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund appellierte an Bund und Länder, "den immer schnelleren Verfall" dieser Bauten zu stoppen. "Der Investitionsrückstand im Bildungsbereich und bei Schwimmbädern und Sportstätten wächst immer mehr an", sagte Verbandspräsident Uwe Brandl bei einer Pressekonferenz in Berlin. Er habe dieses Jahr 56 Milliarden Euro erreicht. Brandl forderte deshalb einen "zweistelligen Milliardenbetrag", um in den nächsten Jahren gegenzusteuern.

Die verlangte Summe sei "machbar", hob Brandl hervor. Verbandsgeschäftsführer Gerd Landsberg verwies auf den Überschuss des Bundes im ersten Halbjahr von 48,5 Milliarden Euro und die nicht verbrauchte Flüchtlingsrücklage von 25 Milliarden Euro. "Da sollte es doch möglich sein, davon 10 Milliarden für Schulen und Schwimmbäder bereitzustellen", meinte er. Für schnellere Investitionen soll es nach dem kommunalen Spitzenverband auch nötig sein, bürokratische Hürden abzubauen und das Vergaberecht zu vereinfachen.

Landsberg warnte zudem vor "überzogenen" Erwartungen an das Fachkräftezuwanderungsgesetz. "Wir sind nicht gegen das Gesetz, wir sagen nur, die Erwartung, die sich daran knüpft, wird sich nicht erfüllen." Das Gesetz werde nur wenig positive Wirkungen zeigen. Landsberg schlug vor, verstärkt junge Arbeitslose in Deutschland und in weiteren Schritten auch Flüchtlinge mit Bleiberecht zu qualifizieren sowie junge Arbeitslose aus EU-Ländern wie Griechenland oder Spanien anzuwerben. Einen generellen "Spurwechsel" vom Asylverfahren zur Erwerbsmigration lehnte er aber ab.

August 28, 2018