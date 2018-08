Kommunen prognostizieren deutliche Überschüsse

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Kommunen in Deutschland werden in diesem Jahr und den Jahren danach laut einer Prognose ihrer Spitzenverbände hohe Überschüsse verbuchen. Für das laufende Jahr sei mit einem Überschuss von 7,6 Milliarden Euro zu rechnen, und in den Folgejahren seien Finanzierungsüberschüsse zwischen 5 und 6 Milliarden Euro zu erwarten, erklärten Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag und Deutscher Städte- und Gemeindebund. Jedoch seien die Unterschiede in der Finanzkraft von Kommune zu Kommune immer noch sehr groß.

"Im Durchschnitt stehen die kommunalen Haushalte derzeit gut da", konstatierten die Spitzenverbände. Die derzeitige Situation und die guten Aussichten seien ausschließlich einer sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung und verschiedenen Bundeshilfen geschuldet - aus sich heraus tragfähig seien die Kommunalfinanzen hingegen noch lange nicht.

"Schuldenabbau und Investitionen müssen jetzt Vorrang haben", forderten die Verbandspräsidenten Markus Lewe, Reinhard Sager und Uwe Brandl. Eine Diskussion über höhere Leistungen etwa im Sozialbereich sei hingegen nur dann zu verantworten, wenn klar benannt und geregelt werde, wie diese in wirtschaftlich schlechteren Zeiten noch finanziert werden könnten.

Lewe, Sager und Brandl bedauerten, dass trotz Finanzierungsüberschüssen auch künftig nur von einem mäßigen Anstieg der kommunalen Investitionen ausgegangen werden müsse. "Die Kommunen können derzeit nicht in dem Ausmaß investieren, wie es der Investitionsrückstand fordert und die Finanzlage letztlich zulassen würde." Hintergrund hierfür seien Kapazitätsengpässe in der Bauwirtschaft, hierdurch stark gestiegene Preiserwartungen sowie zunehmende Personalknappheit bei kommunalen und privaten Planungsbüros.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

