Kommunen rechnen 2023 und 2024 mit Milliardendefiziten

BERLIN (Dow Jones)--Die finanzielle Lage der Kommunen dürfte sich deutlich verschlechtern. Für das laufende Jahr rechnen die kommunalen Spitzenverbände mit einem Defizit von 6,4 Milliarden Euro und für das kommende Jahr von fast 10 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr wurde noch ein leichter Überschuss erwirtschaftet. Das geht aus der aktuellen Prognose des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes für die Kommunalfinanzen bis zum Jahr 2026 hervor.

"Die Kommunalfinanzen rutschen in eine dauerhafte Schieflage. Kurzlebige Hilfsprogramme lösen nicht das strukturelle Problem des Defizits, was sich gerade derzeit wieder bestätigt. Wir brauchen einen größeren Anteil an den Gemeinschaftssteuern - um flexibel und ohne riesigen bürokratischen Aufwand die Problemlagen vor Ort angehen zu können", erklärten die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände Oberbürgermeister Markus Lewe (Deutscher Städtetag), Reinhard Sager (Deutscher Landkreistag) und Bürgermeister Uwe Brandl (Deutscher Städte- und Gemeindebund) in einer Pressemitteilung.

Infolge notwendiger Einsparungen würden die Kommunen daher bei weitem nicht so ausreichend in Klimaschutz, Klimaanpassung, Energie- und Verkehrswende investieren können, wie es notwendig sei. Die tatsächlichen Investitionen würden angesichts steigender Preise sogar stetig abnehmen, wie die Verbände erklärten.

Ursache für die absehbare Haushaltskrise seien die Ausgabensteigerungen durch die Inflation, steuerrechtsbedingte Einnahmeausfälle sowie die unzureichende Flüchtlingsfinanzierung.

Für die kommenden Jahre rechnen die Kommunen mit Defiziten zwischen 8,2 und 9,6 Milliarden Euro. Um die Defizite ansatzweise zu begrenzen, würden absehbar viele Investitionsprojekte vorerst gestoppt werden müssen. Real würden wohl die kommunalen Investitionen sinken, die im vergangenen Jahr über 37 Milliarden Euro betrugen. Nominal sei ab 2024 trotz Baupreissteigerungen mit Wachstumsraten von weniger als 3 Prozent zu rechnen.

July 18, 2023 09:48 ET (13:48 GMT)