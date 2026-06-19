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SAP schaltet auf Informationsstille: Quiet Period vor den Q2-Zahlen beginnt - Aktie schwächer

22.06.26 10:45 Uhr
SAP-Aktie schwächelt: Wochenlange Funkstille bei SAP beginnt - Was die Quiet Period bedeutet | finanzen.net

Bei SAP hat heute die sogenannte "Quiet Period" vor der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2026 begonnen.

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• Quiet Period bei SAP beginnt
• Keine Unternehmensaussagen zu Umsatz, Margen oder Prognosen bis 23. Juli
• Analyst erwartet für Q2 weitere Verbesserungen, aber langsameres Margenwachstum

Anleger von SAP müssen sich ab dem heutigen Montag auf einige Wochen der Nachrichtendürre einstellen: Bis zur Vorlage der nächsten Quartalszahlen am 23. Juli sind von dem Softwarekonzern keine "Informationen in Bezug auf die Ergebnisse oder voraussichtlichen Ergebnisse [...] oder die Leistung von SAP" zu erwarten. Darauf weist der Walldorfer Softwarekonzern auf seiner Unternehmenswebseite unter Verweis auf die am heutigen 22. Juni beginnende Quiet Period hin.

Damit sind insbesondere Kommentare zu Umsatzentwicklung, Margen, Cloud-Geschäft, Auftragseingängen oder möglichen Anpassungen der Jahresprognose ausgeschlossen, sofern diese einen Bezug zu den noch nicht veröffentlichten Quartalszahlen haben.

Das steckt hinter der Quiet Period

Die Quiet Period ist dabei kein Signal für eine positive oder negative Entwicklung, sondern eine selbst auferlegte Kommunikationsbeschränkung im Vorfeld der Finanzberichterstattung. Eine solche Regelung ist fester Bestandteil der Kapitalmarktkommunikation vieler börsennotierter Unternehmen. Sie soll verhindern, dass einzelne Marktteilnehmer kurz vor der Veröffentlichung von Finanzzahlen durch zusätzliche Aussagen des Managements einen Informationsvorteil erhalten. Für Anleger bedeutet die Phase vor allem eines: Der Fokus verschiebt sich von neuen Unternehmensmeldungen hin zur Bewertung bereits bekannter Trends und Erwartungen.

Anleger und Analysten blicken auf kommenden Quartalsbericht

Der Kapitalmarkt richtet den Blick nun auf den 23. Juli 2026. An diesem Tag will SAP die Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2026 veröffentlichen, womit auch die Quiet Period endet. Laut Finanzkalender des Unternehmens ist die Veröffentlichung für 22:05 Uhr vorgesehen, die Telefonkonferenz für Analysten und Investoren soll anschließend um 23:00 Uhr beginnen.

Die Experten der UBS erwarten mit Blick auf das zweite Quartal, dass sich das Geschäftsumfeld für SAP etwas verbessern dürfte. Analyst Michael Briest schrieb in seiner Analyse vom Freitag, dass er weitere Margenverbesserungen erwarte, die aber weniger dynamisch ausfallen dürften als zum Jahresauftakt. Sein Kursziel beließ der Experte bei 205 Euro, auch die Empfehlung lautet weiter "Buy".

Damit sieht der UBS-Analyst noch kräftiges Aufwärtspotenzial beim Papier der Walldorfer, denn im XETRA-Handel am Montag zeigt sich die SAP-Aktie zeitweise 0,97 Prozent tiefer bei 132,84 Euro.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com, SAP AG

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