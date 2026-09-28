secunet-Aktie mit Kurssprung Richtung Mehrjahreshoch - das steckt dahinter
Die Aktie von secunet ist am Montag kräftig nach oben gesprungen und ihrem erst vor wenigen Tagen erreichten Mehrjahreshoch wieder sehr nah gekommen.
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Zuletzt ging es für den SDAX-Wert um 7,5 Prozent auf 249,50 Euro hoch.
Am Mittwoch hatte sie bei 255 Euro den höchsten Stand seit Juni 2023 erreicht. Auslöser war ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Bundesregierung die Kommunikationsnetze der Bundeswehr mit neuer Verschlüsselungstechnik für bis zu 1,7 Milliarden Euro modernisieren wolle.
Nun hob die Privatbank Berenberg das Kursziel der secunet-Aktie leicht von 254 auf 260 Euro an und bekräftigte ihr Anlageurteil "Buy". Der Spezialist für IT-Sicherheit dürfte sich mit Blick auf die Investitionen in Verschlüsselungstechnologie bei der Bundeswehr ein großes Stück vom Kuchen sichern, erwartet Analyst Andreas Wolf. Entsprechend stiegen seine Wachstumserwartungen für das kommende Jahr, begründete Wolf sein neues Kursziel.
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FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquellen: secunet Security Networks AG