Komplett ASA Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Komplett ASA Registered lud am 22.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Komplett ASA Registered hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,24 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,240 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,64 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 3,84 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Experten hatten einen Verlust von 0,142 NOK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 3,72 Milliarden NOK erwartet.
Redaktion finanzen.net
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