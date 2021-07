McKesson-Aktie leicht im Plus: Phoenix Pharma übernimmt große Teile von ehemaliger Celesio

Die Phoenix Group übernehme die Töchter der ehemaligen Celesio in Frankreich, Italien, Irland, Portugal, Belgien und Slowenien sowie die ehemalige Celesio-Zentrale in Stuttgart, teilte McKesson am Mittwoch mit. Die Amerikaner kündigten an, sie wollten auch für das restliche Geschäft in Europa - in Großbritannien, Norwegen, Österreich, Deutschland und Dänemark - "strategische Alternativen" prüfen. Ziel sei der Komplettausstieg aus Europa.

Zum Kaufpreis äußerte sich McKesson nicht. Die Analysten von Evercore ISI veranschlagen ihn auf eine halbe bis eine Milliarde Dollar. Allein Frankreich stehe für gut ein Drittel des Umsatzes von McKesson Europe. Beim Verkauf an McKesson 2014 war Celesio mit gut sechs Milliarden Euro bewertet worden.

Mit dem Rückzug aus Europa stünde auch der Minderheitsanteil von 30 Prozent an der Gemeinschaftsfirma von McKesson mit dem Rivalen Walgreens Boots Alliance zur Disposition, in der beide vor zwei Jahren ihr Deutschland-Geschäft gebündelt hatten. Darin sind die ehemaligen deutschen Großhändler Gehe und Anzag aufgegangen. Die Renditen im deutschen Pharmahandel stehen seit Jahren unter Druck. Ein halbes Dutzend Großhändler teilt sich die Belieferung der fast 20.000 Apotheken praktisch komplett auf. Mit dem Joint Venture hatten McKesson und Walgreens zum Marktführer Phoenix aufgeschlossen, der der Unternehmerfamilie Merckle gehört, die auch Großaktionär bei HeidelbergCement ist.

