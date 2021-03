RTL Group übernimmt Sender Super RTL zu 100 Prozent

Wie die Bertelsmann-Tochter mitteilte, hat RTL Deutschland eine Vereinbarung mit der Walt-Disney -Tochter BVI Television Investments über die Komplettübernahme des Senders Super RTL geschlossen. BVI und RTL halten bislang jeweils 50 Prozent an dem Sender. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Die Komplettübernahme unterstütze den Wachstumsplan für RTLs Streamingdienst TV Now, so der Konzern. Die Transaktion sei ein weiterer Schritt der Strategie, die europäischen Sender zu konsolidieren. RTL hatte zuletzt Sender in Belgien und Frankreich komplett übernommen.

Super RTL wurde 1995 als paritätisches Joint Venture von RTL und Walt Disney gegründet. Dazu gehören die Marken Toggo und Toggolino. Die Kartellbehörden in Deutschland und Österreich müssen dem Deal noch zustimmen.

FRANKFURT (Dow Jones)

