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Kompromiss

Deutsche Telekom-Aktie etwas leichter: Verdi und Arbeitgeber erzielen Tarifdurchbruch

29.05.26 16:57 Uhr
Deutsche Telekom-Aktie etwas tiefer: Einigung im Tarifstreit mit Verdi | finanzen.net

Verdi und die Deutsche Telekom haben sich in der vierten Verhandlungsrunde auf ein Tarifergebnis geeinigt.

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Verdi und die Deutsche Telekom haben sich in der vierten Verhandlungsrunde auf ein Tarifergebnis geeinigt, das laut der Gewerkschaft deutliche Entgeltsteigerungen, eine Verlängerung des Kündigungsschutzes und erstmalig einen Mitgliederbonus enthält. "Die Verlängerung und Ausweitung (auf weitere Gesellschaften) des Schutzes vor betriebsbedingten Kündigungen bis Ende 2028 bietet in Zeiten der digitalen Transformation mehr Sicherheit für die Beschäftigten; das war uns wichtig", sagte Verdi-Verhandlungsführer Frank Sauerland. "Daneben konnten wir eine solide Entgeltsteigerung vereinbaren, bei der die Einkommen in drei Stufen dauerhaft erhöht werden."

Mehr Solidarität werde durch das Zusammenwachsen bisher gespaltener Tarifbereiche erreicht, so Sauerland weiter. Die Deutsche Telekom-Gesellschaften PVG und DT SE würden nicht nur in das Ergebnis integriert, sondern es würden auch die unterschiedlichen Laufzeiten angepasst. "Der zentrale Meilenstein ist die erstmalige Umsetzung eines exklusiven Mitgliederbonus für Verdi-Mitglieder", fügte Sauerland hinzu. Betriebsbedingte Kündigungen sind für die gesamte Laufzeit des Tarifvertrags (33 Monate bis 31. Dezember 2028) ausgeschlossen.

WM 2026: Telekom setzt weiter auf Prominenz und holt Helene Fischer

Die Deutsche Telekom setzt bei der Vermarktung ihres TV-Angebots für die Fußball-Weltmeisterschaft weiter auf Prominenz. Schlagersängerin Helene Fischer wird mit einem Lied für den Sender MagentaTV zur Stimme der Fußball-WM, wie das Unternehmen mitteilte. Ihre neue Single "Heute Nacht" ist ab sofort erhältlich.

Die Telekom zeigt über MagentaTV als einziger Anbieter alle 104 Spiele der WM und hat für die Übertragungen prominentes Personal engagiert. Als Experten arbeiten unter anderem Thomas Müller, Jürgen Klopp und Mats Hummels für den kostenpflichtigen Sender. Als Moderatoren wurden Johannes B. Kerner und Laura Wontorra engagiert.

Helene Fischer ist die nächste Star-Verpflichtung. Die Sängerin gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands. Ihr Song soll sich als musikalisches Leitmotiv durch die gesamte Berichterstattung von MagentaTV ziehen.

Pfiffe beim DFB-Pokalfinale

"Die WM ist das größte Fest des Fußballs - und Musik gehört einfach dazu", sagte Fischer laut Mitteilung: "Ich freue mich riesig, dass mein neuer Song "Heute Nacht" - der erste Vorbote meines kommenden Studioalbums - gemeinsam mit MagentaTV zum musikalischen Begleiter dieses besonderen Fußballsommers wird."

Fischer ist nicht unumstritten bei Fußballfans. Bei ihrem Auftritt beim DFB-Pokalfinale 2017 zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund im Berliner Olympiastadion wurde sie in der Halbzeitpause von vielen Zuschauern ausgepfiffen und ausgebuht. Andererseits sang sie ihren Hit "Atemlos" nach dem deutschen WM-Titel 2014 auf der Fanmeile mit dem DFB-Team.

Die Telekom-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,35 Prozent tiefer bei 28,85 Euro.

DOW JONES / dpa-AFX

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com, M DOGAN / Shutterstock.com

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