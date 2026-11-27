Konflikt im Vertrieb

Eine Beziehung zwischen Vertriebsspitze und Großkunde wirft neue Fragen bei NVIDIA auf, doch Analysten bleiben zuversichtlich: Wie belastbar ist dieses Bild?

• Analysten bleiben optimistisch mit Kurszielen um 234 bis 270 US-Dollar, während S&P die Kreditwürdigkeit auf CreditWatch Negative setzt und Unsicherheiten durch die laufenden Untersuchungen bestehen.

• Das US-Justizministerium ermittelt im Zusammenhang mit den umgeleiteten NVIDIA-Chips nach China, während das Unternehmen im Führungsumbau ist und die Aufsicht die Governance-Risiken erhöht.

• NVIDIA steht wegen eines möglichen Interessenkonflikts im Vertrieb unter Druck, da Vertriebschef Jay Puri mit einer Führungskraft des Kunden Super Micro Computer liiert war, was Fragen zu beruflichen Vorteilen aufwirft.

Ehe zwischen Vertriebschef und Kundenmanagerin rückt in den Fokus

Short-Seller und Ratingagentur nehmen die Führung ins Visier

Analysten heben Kursziele an, während die Aufsicht Fragen stellt

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NVIDIA steht wegen eines möglichen Interessenkonflikts im Vertrieb unter Druck. Laut einem Bericht des Wall Street Journal war der bis Mitte 2026 für den weltweiten Vertrieb zuständige Jay Puri mit einer Führungskraft des Kunden Super Micro Computer liiert. Die NVIDIA-Aktie notiert am Freitag an der NASDAQ letztlich bei 150,49 US-Dollar, ein Plus von 0,8 Prozent.

Bericht über Fund von KI-Chips in China

Dabei scheint es für die Anleger kaum eine Rolle zu spielen, dass Blackwell-Prozessoren inzwischen offenbar von zwei chinesischen Unternehmen in einem Rechenzentrum in Shanghai verbaut wurden, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf ihr vorliegende Unterlagen berichtete.

Die Unterlagen belegen laut Bloomberg, dass NVIDIAs Prozessoren in ein chinesisches Rechenzentrum gelangt sind, das Verbindungen zur mutmaßlichen Spionin Alice Huang und dem KI-Infrastruktur-Unternehmen Megaspeed aufweist, welches Huang als Chefin bis Sommer 2025 geleitet hatte.

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Nachdem kürzlich Medien publik gemacht hatten, dass Huang eine Affäre mit dem gleichnamigen NVIDIA-Chef Jensen Huang hatte, war es zu heftigen Börsentumulten gekommen - vor allem weil Jensen Huang den Chefposten zwischenzeitlich aufgegeben hatte.

Was das Wall Street Journal enthüllt

Puri, langjähriger Vertrauter von CEO Jensen Huang, war mehrere Jahre mit Cenly Chen liiert, wie das Wall Street Journal nach eigener Recherche berichtet. Die beiden heirateten im März 2026 in Big Sur, Kalifornien. Während dieser Zeit konkurrierte Super Micro um Zugang zu NVIDIA-Chips.

Chen war Chief Growth Officer bei Super Micro. Mitarbeitern beider Firmen zufolge begleitete sie Super-Micro-CEO Charles Liang zu Besuchen in NVIDIA-Büros, um Chips zu beantragen. Puris Vertriebsteam entschied damals über die Verteilung der neuesten Chips auf die Kunden. Chen sagte dem Wall Street Journal per E-Mail, sie habe nie auf persönliche Beziehungen für beruflichen Vorteil zurückgreifen müssen. Super Micro erklärte, Chen habe die Beschaffung von NVIDIA-GPUs nicht verantwortet. NVIDIA und Puri reagierten nicht auf Anfragen. Damit steht ein Anschein im Raum, aber kein belegter Vorteil.

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Warum der Fall für NVIDIA heikel ist

Heikel wird der Fall durch den Hintergrund. Das US-Justizministerium erhob am 19. März Anklage gegen den Super-Micro-Mitgründer Yih-Shyan Liaw und zwei weitere Personen. Mindestens 510 Millionen US-Dollar an Servern mit High-End-NVIDIA-Chips sollen nach China umgeleitet worden sein. Super Micro wurde nicht angeklagt und sieht sich als Opfer, auch Chen ist nicht angeklagt.

Muddy Waters kündigte Mitte November erstmals eine Short-Position gegen NVIDIA an. Der Bericht wirft weder Puri noch NVIDIA direkt ein Fehlverhalten vor. Carson Block, CEO von Muddy Waters, sagte im Interview mit Business Insider, der Bericht sei die beste Chance, NVIDIA zu einer Stellungnahme zu bewegen.

Die Debatte trifft ein Unternehmen, dessen Führung ohnehin im Umbruch ist.

Führungsumbau, Rating und Analystenbild

NVIDIA setzte Jensen Huang am Montag mit sofortiger Wirkung wieder als President, CEO und Verwaltungsrat ein, wie das Unternehmen mitteilte. Das unabhängige Board-Komitee zu Berichten über ausländische Geheimdienstaktivität gegen Huang setzt seine Untersuchung fort. Zudem sucht NVIDIA einen neuen Chief Compliance Officer.

S&P Global Ratings setzte das AA-Rating am Mittwoch auf CreditWatch Negative und nannte steigende Management- und Governance-Risiken. S&P hält eine Herabstufung um höchstens eine Stufe binnen 90 Tagen ab diesem Tag für möglich.

Die Analysten reagieren laut TipRanks anders. StoneX stuft mit Buy ein, Kursziel 270 US-Dollar, so Cody Acree am Dienstag. Auch Oppenheimer, Melius Research und Bernstein bleiben bei Buy. Der Konsens lautet Strong Buy bei 44 Analysten, das mittlere Kursziel liegt bei 234,00 US-Dollar.

Das Analystenbild bleibt damit freundlicher als die Einschätzung von S&P. Für Anleger entscheidet sich die Frage daran, ob die Governance-Zweifel das Geschäft berühren.

Entscheidend wird, ob die laufenden Untersuchungen und die angekündigten Gespräche von S&P mit Board und Management neue Offenlegungen bringen und wie NVIDIA sich zu Puri und Chen äußert. Der nächste vorläufige Zahlentermin liegt zu weit entfernt, daher zählen vorerst Stellungnahmen und die Ratingentscheidung.

Thomas Zoller, Evelyn Schmal, Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.net mit Material von dpa-AFX

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