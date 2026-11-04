Wall Street straft Musk ab: Tesla und SpaceX nach Wahldebakel tiefrot – diese Aktien profitieren

Kongresswahl im Blick

04.11.26 14:32 Uhr

Ein Mann, der gar nicht auf dem Stimmzettel stand, zählt zu den größten Verlierern der US-Zwischenwahlen, und die Wall Street sortiert ihre Favoriten neu.

• Ökostromwerte wie First Solar und Sunrun profitieren vom Machtwechsel, da die Förderung erneuerbarer Energien und Infrastrukturprojekte wahrscheinlich bestehen bleiben oder ausgeweitet werden.

• Tesla und SpaceX erleiden Kursverluste, da Musks Wahlkampfwette scheitert und die geplanten Fusionen sowie Rechenzentrumsprojekte durch den neuen Kongress stärker geprüft werden könnten.

• Die Demokraten gewinnen bei den US-Zwischenwahlen sowohl den Senat als auch das Repräsentantenhaus, was die politische Landschaft in Washington verändert.

Die Demokraten erobern bei den Zwischenwahlen beide Kammern des Kongresses

Tesla und SpaceX geraten unter Druck, weil Musks Wahlkampfwette scheitert

Ökostromwerte wie First Solar und Sunrun sind gefragt

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Der klare Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen am Dienstag verschiebt die Gewichte an der Wall Street: Die Aktien von Tesla und SpaceX geraten unter Druck, während Ökostromwerte wie First Solar und Sunrun gefragt sind. Die Demokraten hatten zuvor sowohl den Senat als auch das Repräsentantenhaus gewonnen und siegten selbst in republikanischen Hochburgen wie Kansas.

Tesla-Aktie und SpaceX leiden unter Musks verlorener Wette

Im vorbörslichen US-Handel am Mittwoch gibt die Tesla-Aktie an der NASDAQ 4,53 Prozent auf 380,49 US-Dollar nach, auch die SpaceX-Aktie liegt 6,34 Prozent bei 132,36 US-Dollar im Minus und rutscht sogar wieder unter ihren Ausgabepreis, der im Rahmen des Börsengangs am 12. Juni bei 135 US-Dollar gelegen hatte. Beide Papiere bleiben damit hinter dem Gesamtmarkt zurück.

Reuters zufolge hatte Elon Musk fast eine halbe Milliarde US-Dollar ausgegeben, um republikanische Kandidaten zu unterstützen und Texas, den Sitz von Tesla und SpaceX, in republikanischer Hand zu halten. Die Rechnung ging nicht auf: Die Demokratin Gina Hinojosa besiegte Amtsinhaber Greg Abbott und wird die erste demokratische Gouverneurin des Bundesstaats seit mehr als drei Jahrzehnten. Bei der Senatswahl in Texas setzte sich zudem der Demokrat James Talarico gegen Ken Paxton durch, obwohl Musk dessen Kandidatur mit 224 Millionen US-Dollar unterstützt hatte.

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Fusionspläne und Rechenzentren rücken in den Fokus

Für Kathleen Brooks, Research Director beim Broker XTB, stellt das Ergebnis eine mögliche Fusion von SpaceX und Tesla infrage. Der Kongress könne einen Zusammenschluss zwar nicht verhindern, ihn aber durch zusätzliche Prüfungen verzögern, sagte sie Reuters. Robert Garcia, der künftig den Aufsichtsausschuss im Repräsentantenhaus leiten soll, richtete am Wahlabend eine knappe Botschaft an die Republikaner und ihre Verbündeten: Sie sollten sich Anwälte nehmen. Musk hatte im Oktober mit Vergeltung gedroht, nachdem ein Bericht über mögliche Untersuchungen seiner Unternehmen durch die Demokraten erschienen war.

Für SpaceX wiegt ein weiterer Punkt schwer. Analysten und Experten erwarten dem Agenturbericht zufolge, dass die Demokraten Rechenzentrumsprojekte strenger prüfen und auf Baustopps drängen. Das trifft den Konzern an einer empfindlichen Stelle, denn SpaceX will seine Rechenkapazität von 1,7 Gigawatt Ende September auf bis zu 3 Gigawatt zum Jahresende und im kommenden Jahr auf 13 Gigawatt ausbauen. Hinojosa fordert einen sofortigen Stopp neuer Rechenzentren in Texas, bis der Schutz der Kommunen verbessert ist, sowie ein Ende der Steuervergünstigungen. Musk nahm die Hürden auf X scheinbar gelassen: Rechenzentren im All sähen gerade ziemlich attraktiv aus.

Warum Solarwerte vom Machtwechsel profitieren

Auf der Gegenseite greifen Anleger bei Ökostromtiteln zu. Die First Solar-Aktie legt vorbörslich 7,49 Prozent auf 199,83 US-Dollar zu. Zusätzlichen Rückenwind erhält der Anteilsschein durch ein angehobenes Kursziel von Mizuho. Die Experten bekräftigten ihre Kaufempfehlung („Outperform“) und schraubten die Zielmarke leicht von 324 auf 328 US-Dollar nach oben. Der optimistischere Ausblick basiert auf einem DCF-Modell und erklärt sich vor allem durch weiterhin stabile Verkaufspreise sowie die bilanzielle Erfassung der lukrativen 45X-Steuergutschriften.

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Auch Sunrun verbucht satte Gewinne von zeitweise 6,91 Prozent auf 9,28 US-Dollar, während Enphase 4,7 Prozent au 31,85 US-Dollar an Wert gewinnen. Reuters zufolge stützt der Wahlausgang die Erwartung, dass die staatliche Förderung sauberer Energie bestehen bleibt und Genehmigungen für Energieprojekte und Infrastruktur schneller erteilt werden könnten. Die Demokraten wollen zudem die Lockerung von Emissionsregeln durch die Regierung Trump prüfen und könnten über den Congressional Review Act Vorschriften kippen, die den Verkauf benzinbetriebener Trucks und SUVs erleichtern.

Paul Jackson, globaler Marktstratege für die Region EMEA bei Invesco, sieht der Agentur zufolge zudem einen ökonomischen Hebel: Je stärker die Preise für Öl und Gas steigen, desto größer werde der wirtschaftliche Anreiz, saubere Energie auszubauen.

Was die neue Machtverteilung für Anleger bedeutet

Durchregieren kann der neue Kongress nicht: Präsident Donald Trump bleibt im Amt und kann Gesetze per Veto stoppen, Reuters spricht von einer geteilten Regierung in Washington. Für Anleger verschiebt sich der Hebel damit von neuen Gesetzen hin zu Anhörungen, Untersuchungen und Haushaltsverhandlungen. Für Musks Konzerne bedeutet das vor allem mehr Prüfdruck, für Solarwerte eher die Absicherung bestehender Förderung als einen zusätzlichen Schub.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.net

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