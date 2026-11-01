KONGSBERG MARITIME ASA Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

01.11.26 06:35 Uhr

KONGSBERG MARITIME ASA Registered hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,82 NOK vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei KONGSBERG MARITIME ASA Registered ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,820 NOK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6,64 Milliarden NOK – das entspricht einem Zuwachs von 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,31 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,803 NOK geschätzt. Der Umsatz war auf 6,71 Milliarden NOK geschätzt worden.

Redaktion Finanzen.net