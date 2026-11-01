KONGSBERG MARITIME ASA Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

01.11.26 06:35 Uhr

KONGSBERG MARITIME ASA Un lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,16 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 697,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 625,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net