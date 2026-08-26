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Konjunktur belastet

Aktien von Vonovia, AIXTRON & Co. mit Verlusten: Immobilien- und Techwerte leiden unter Zinsanstieg

Aktien von Vonovia, AIXTRON & Co. mit Verlusten: Immobilien- und Techwerte leiden unter Zinsanstieg

Bei steigenden Anleiherenditen haben Immobilienwerte am Montag geschwächelt und Banken profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
19.58 EUR -0.28 EUR -1.43 %
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Der Stoxx Europe 600 Real Estate fiel auf das tiefste Niveau seit Mitte Juli, während deutsche Bundesanleihen auf dem höchsten Niveau seit 15 Jahren rentieren.

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Auch die zinssensitiven Wachstumswerte im Stoxx Europe 600 Technology wurden von den Anlegern eher verkauft, zumal der Halbleitersektor am Freitag in den USA Schwäche gezeigt hatte.

Während die Anleger bei Immobilien- und Technologiewerten höhere Finanzierungskosten befürchten, setzen sie bei Geldinstituten auf höhere Zinseinnahmen. Der Stoxx Europe 600 Banks blieb im schwächeren Gesamtmarkt in Sichtweite seines jüngsten Hochs seit 2007.

So reagieren die Aktien von Vonovia & Co.

Im DAX gehört die Vonovia-Aktie am Montag zu den größten Verlierern. Zeitweise steht hier ein Minus von 1,46 Prozent auf 19,56 Euro an der Kurstafel.

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Auch die Anteilsscheine der im MDAX notierten TAG Immobilien verlieren stellenweise 1,91 Prozent auf 12,87 Euro.

Unter den Techwerten gehören EVOTEC und AIXTRON mit minus 2,03 Prozent auf 3,28 Euro bzw. minus 1,69 Prozent auf 35,98 Euro zu den schwächsten Titeln am Montag.

/ag/stk/

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Vonovia SE, SmartCaps

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DatumRatingAnalyst
24.08.26 Vonovia SE Underweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.08.26 Vonovia SE Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Vonovia SE Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Vonovia SE Buy Jefferies & Company Inc.

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