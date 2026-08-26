Aktien von Vonovia, AIXTRON & Co. mit Verlusten: Immobilien- und Techwerte leiden unter Zinsanstieg
Bei steigenden Anleiherenditen haben Immobilienwerte am Montag geschwächelt und Banken profitiert.
Werte in diesem Artikel
Der Stoxx Europe 600 Real Estate fiel auf das tiefste Niveau seit Mitte Juli, während deutsche Bundesanleihen auf dem höchsten Niveau seit 15 Jahren rentieren.
Auch die zinssensitiven Wachstumswerte im Stoxx Europe 600 Technology wurden von den Anlegern eher verkauft, zumal der Halbleitersektor am Freitag in den USA Schwäche gezeigt hatte.
Während die Anleger bei Immobilien- und Technologiewerten höhere Finanzierungskosten befürchten, setzen sie bei Geldinstituten auf höhere Zinseinnahmen. Der Stoxx Europe 600 Banks blieb im schwächeren Gesamtmarkt in Sichtweite seines jüngsten Hochs seit 2007.
So reagieren die Aktien von Vonovia & Co.
Im DAX gehört die Vonovia-Aktie am Montag zu den größten Verlierern. Zeitweise steht hier ein Minus von 1,46 Prozent auf 19,56 Euro an der Kurstafel.
Auch die Anteilsscheine der im MDAX notierten TAG Immobilien verlieren stellenweise 1,91 Prozent auf 12,87 Euro.
Unter den Techwerten gehören EVOTEC und AIXTRON mit minus 2,03 Prozent auf 3,28 Euro bzw. minus 1,69 Prozent auf 35,98 Euro zu den schwächsten Titeln am Montag.
/ag/stk/
FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX Broker)
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Bildquellen: Vonovia SE, SmartCaps
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.08.26
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia SE Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Vonovia SE Buy
|Jefferies & Company Inc.