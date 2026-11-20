Von Hans Bentzien

DOW JONES--Eine Woche voller Wachstum steht ins Haus: Nicht alleine das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte im dritten Quartal um 0,2 Prozent gewachsen sein - auf anhaltendes Wachstum dürften auch die Einkaufsmanagerindizes (PMIs) und der Ifo-Geschäftsklimaindex hindeuten. Was zugleich allerdings auch wächst, ist die Sorge vor weiter zunehmendem Inflationsdruck im Euroraum - wenn nicht schon im Dezember, dann sicher ab Januar.

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Ifo-Geschäftsklimaindex steigt im November leicht

Das Geschäftsklima in Deutschland dürfte sich im November etwas aufgehellt haben. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte erwarten, dass der Ifo-Geschäftsklimaindex auf 90,5 (Oktober: 90,2) Punkte gestiegen ist. Deutschlands wichtigster Konjunkturfrühindikator kennt seit Mai nur eine Richtung: aufwärts. Das heißt, dass aus Sicht der Unternehmen der staatlich ausgelöste Nachfrageschub schwerer wiegt als die unschöne Melange aus geopolitischen Risiken, hohen Energiepreisen und steigenden Zinsen. Im Oktober war der Ifo-Index wie erwartet nur schwach gestiegen. Interessantes Detail: Entgegen den Erwartungen beurteilten die Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage schlechter als zuvor, während sich ihre Geschäftserwartungen überraschend besserten. Das Ifo-Institut veröffentlicht die Zahlen am Dienstag (10.00 Uhr).

Beeinflusst werden die Erwartungen für den Ifo-Index - trotz unterschiedlicher Erhebungsmethode - wahrscheinlich noch von den Ergebnissen der am Montag (ab 9.30 Uhr anstehenden) Einkaufsmanagerumfrage. Für Deutschland wird ein Rückgang den aggregierten PMI auf 53,2 (53,4) Punkte prognostiziert, was sicher im expansiven Bereich liegt. Am Mittwoch (8.00 Uhr) folgt die zweite Veröffentlichung des deutschen BIP für das dritte Quartal.

Destatis bestätigt deutsches BIP-Wachstum von 0,2 Prozent

Dieses hat laut der ersten Veröffentlichung entgegen den Erwartungen nicht stagniert, sondern ist um 0,2 Prozent gewachsen. Das war eine dicke Überraschung, die vor allem daher rührte, dass der private Konsum nicht so stark unter den hohen Energiepreisen gelitten hat wie angenommen. Die seit der ersten Veröffentlichung bekannt gewordenen Daten haben allerdings negativ überrascht, so dass nun die Frage ist: Wird Destatis das vorläufige Ergebnis bestätigen? Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte vertrauen dem Urteilsvermögen der Wiesbadener Statistiker und sagen: Ja.

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Nun zu den Inflationsdaten.

US-PCE-Kernpreise steigen im Oktober etwas weniger stark

Die am Kernpreisindex der privaten Konsumausgaben (Kern-PCE-Deflator) gemessenen Preise in den USA dürften im Oktober marginal weniger als zuvor gestiegen sein. Analysten rechnen laut Factset-Konsens damit, dass der Kern-PCE-Deflator gegenüber dem Vormonat um 0,29 (September: 0,32) Prozent gestiegen ist. Aussagen zur Jahresteuerung wird es nicht geben, weil im Oktober 2025 wegen der Schließung von Regierungsbehörden keine Daten erhoben worden waren. Im September hatte die PCE-Kernteuerung bei 3,1 Prozent gelegen - deutlich über den mittelfristig von der Fed angestrebten 2 Prozent - und der Gesamtindex bei 3,6 Prozent. Die Zahlen werden am Mittwoch (14.30 Uhr) veröffentlicht.

Teuerung in Frankreich und Spanien sinkt im November leicht

Der Inflationsdruck in Frankreich (Freitag, 8.45 Uhr) und Spanien (Freitag, 9.00 Uhr) könnte im November leicht nachgelassen haben. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte erwarten, dass der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 3,6 (Oktober: 3,8) Prozent gestiegen ist und der spanische um 4,8 (4,9) Prozent. Die Daten werden einen ersten Einblick in die Entwicklung der Verbraucherpreise im Euroraum im vorletzten Monat des Jahres geben. Deutschlands Inflationszahlen werden erst am 30. November veröffentlicht, die des Euroraums kommen am 1. Dezember. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig 2 Prozent Teuerung an. ESTR-Forwards preisen für Dezember eine Leitzinsanhebung von 25 Basispunkten ein und bis April einen weiteren Schritt.

Inflationsdaten kommen außerdem aus Japan, und zwar für den Großraum Tokio (Freitag, 0:50 Uhr). Weitere wichtige Veröffentlichungen betreffen das US-BIP (Mittwoch, 14.30 Uhr), die Geldmengen- und Kreditdaten für den Euroraum (Donnerstag, 10.00 Uhr) und das Beige Book der Fed (Donnerstag, 20.00 Uhr)

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Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2026 10:30 ET (15:30 GMT)