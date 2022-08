KONJUNKTUR IM BLICK/Euroraum-Inflation stagniert bei 8,9 Prozent

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hoffnungen auf einen baldigen Rückgang des Inflationsdrucks im Euroraum haben sich mit Fortdauer des Ukraine-Kriegs und den taktischen Bremsmanövern Russlands bei der Belieferung mit Erdgas zerschlagen. Inzwischen eilt nicht nur der Erdgaspreis von Hoch zu Hoch, sondern der Inflationsdruck gewinnt zunehmend an Breite. Volkswirte erwarten, dass die Kernverbraucherpreise im August mit einer Jahresrate von 4,1 (Juli: 4,0) Prozent gestiegen sind. Vorübergehende Rückgänge bei Benzin- und Heizölpreisen dürften die Gesamtteuerung dagegen bei 8,9 Prozent stagnieren lassen. Eurostat veröffentlicht die Daten am Mittwoch (11.00 Uhr).

Neben weiteren Inflationsdaten (Deutschland, Spanien) kommen außerdem erste harte Konjunkturdaten aus Deutschland für das dritte Quartal, Arbeitsmarktdaten für den Euroraum und Deutschland, sowie der Heilige Gral der globalen Konjunkturanalyse, der US-Arbeitsmarktbericht.

Inflation ist veritables volkswirtschaftliches Problem

Die außerordentlich hohen Inflationsraten sind für sich genommen ein existenzielles Problem für Haushalte mit geringem Einkommen und ein Risiko für den Konsum, die Investitionen und das Wirtschaftswachstum als Ganzes. Bedenkt man die Auswirkungen für die Finanzkraft des Staats mit, ergibt sich ein veritables volkswirtschaftliches Problem.

Die Europäische Zentralbank (EZB) achtet vor allem darauf, ob sich die hohe Inflation über steigende Inflationserwartungen sowie eine entsprechende Preis- und Lohnsetzung in die Zukunft fortzuschreiben droht. Erste Anzeichen für einen Anstieg der längerfristigen Inflationserwartungen gibt es. Auf der Lohnseite herrscht noch weitgehend Ruhe, wobei Analysten gespannt auf die aktuelle Lohnrunde in der deutschen Metall- und Elektroindustrie warten.

Am Montag (8.00 Uhr) veröffentlicht Destatis Daten zur Entwicklung der Nominal- und Reallöhne in Deutschland im zweiten Quartal.

Deutsche HVPI-Inflation steigt auf 8,7 Prozent

Die Erwartungen für die Inflationsentwicklung im Euroraum dürfte noch von den Preisdaten aus Spanien (Dienstag, 9.00 Uhr) und Deutschland (Dienstag, 14.00 Uhr) beeinflusst werden. Für Deutschland wird ein Anstieg des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) um 0,3 Prozent auf Monats- und 8,7 (8,5) Prozent auf Jahressicht erwartet. Daten aus sechs Bundesländern kommen bereits am Vormittag.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland war im Juli überraschend um 48.000 gestiegen, und Analysten erwarten, dass sich dieser Trend mit einem Plus von 32.000 im August fortgesetzt hat. Für die Arbeitslosenquote wird ein Anstieg auf 5,5 (5,4) erwartet. Für den Euroraum erwarten Volkswirte eine unveränderte Arbeitslosenquote von 6,6 Prozent - allerdings erst die für Juli.

In Deutschland werden in der Woche erste Daten für das dritte Quartal veröffentlicht. Am Donnerstag (8.00 Uhr) kommen die Zahlen zum Einzelhandelsumsatz im Juli. Es wird ein Zuwachs von 0,3 Prozent prognostiziert. Am Freitag zur gleichen Zeit kommen Handelsbilanz und Exporte für Juli, erwartet wird ein monatlicher Exportrückgang von 2,4 Prozent.

Stellenzuwachs am US-Arbeitsmarkt im August etwas geringer

Der Stellenzuwachs am US-Arbeitsmarkt dürfte sich nach dem überaus starken Ergebnis im Vormonat etwas verringert haben. Nach Einschätzung von Analysten sprechen dafür einerseits die Erwartung einer "statistischen Gegenreaktion" und andererseits die grundsätzliche Wahrnehmung, dass die Beschäftigungszuwächse angesichts einer schrumpfenden Wirtschaft zuletzt recht hoch gewesen sind. Im Fokus werden ferner die Arbeitslosenquote, die Beschäftigungsquote und die Entwicklung der Stundenlöhne stehen.

