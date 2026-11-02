Konsumflaute hält an: Umsatzrückgang im deutschen Einzelhandel im September

Konjunktur

02.11.26 08:08 Uhr

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel haben sich im September schwächer entwickelt als erwartet.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, fielen die Umsätze real um 2,0 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten dagegen ein Plus von 0,3 Prozent erwartet. Nominal gab es einen Rückgang von 1,5 Prozent. Im August stieg der monatliche Umsatz nach Revision der vorläufigen Ergebnisse real um 1,2 Prozent (zunächst: plus 1,3 Prozent), während die nominalen Umsätze um 1,6 Prozent zulegten (zunächst: plus 1,7 Prozent).

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Auf Jahressicht lagen die Umsätze im September im Vergleich zum Vorjahresmonat real um 2,3 Prozent niedriger, während sie nominal um 1,2 Prozent stiegen. Die Daten zum Einzelhandel unterliegen häufig größeren Revisionen.

Der reale kalender- und saisonbereinigte Umsatz der Tankstellen sank gegenüber dem Vormonat um 3,4 Prozent, wohingegen der nominale Umsatz um 2,1 Prozent stieg. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging der reale Umsatz um 9,3 Prozent zurück, während der nominale Umsatz um 16,2 Prozent zunahm. Zu beachten ist, dass im Umsatz der Tankstellen auch die Verkäufe in den Tankstellenshops enthalten sind.

Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln sank gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt real um 1,4 Prozent und nominal um 1,1 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen realen Rückgang von 1,1 Prozent und nominal von 0,5 Prozent.

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Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigte Umsatz gegenüber dem Vormonat real um 2,4 Prozent und nominal um 1,9 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete der Umsatz real einen Rückgang von 2,8 Prozent und nominal einen Anstieg von 1,7 Prozent.

Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz gegenüber dem Vormonat ein Umsatzminus von real 2,2 Prozent und nominal 2,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um 4,4 Prozent und nominal um 5,7 Prozent.

DJG/apo/hab

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