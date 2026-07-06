Deutsche Industrie überrascht: Aufträge und Umsatz ziehen an

Konjunkturdaten im Blick

08:30

Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im Mai stärker gestiegen als erwartet, auch Industrie- und Dienstleistungsumsatz legten zu. Die Zahlen nähren Hoffnungen auf eine konjunkturelle Erholung.

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat im Mai in etwa wie erwartet zugelegt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 6,2 (April: 2,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg um 0,7 Prozent prognostiziert. Der für April vorläufig gemeldete monatliche Rückgang von 3,8 Prozent wurde auf 3,2 Prozent revidiert.

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Ohne Großaufträge lagen die Auftragseingänge im Mai um 1,0 Prozent höher als im Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich sank der Auftragseingang von März bis Mai um 0,2 Prozent, ohne Großaufträge stieg er um 4,1 Prozent.

Industrieumsatz zieht kräftig an

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Mai kräftig gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat um 1,8 Prozent. Der für April vorläufig gemeldete monatliche Umsatzanstieg von 0,1 Prozent wurde bestätigt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Umsatz im Mai kalenderbereinigt um 4,2 Prozent höher.

Dienstleistungsumsatz steigt

Auch der Dienstleistungsumsatz in Deutschland ist im April gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich der Umsatz ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent. Den vorläufig für März gemeldeten Umsatzrückgang von 1,4 Prozent revidierten die Statistiker auf 1,1 Prozent.

DJG/hab/sha

DOW JONES