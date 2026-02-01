DAX24.958 -0,1%Est506.055 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7500 -0,3%Nas23.102 -0,6%Bitcoin57.278 -1,0%Euro1,1868 -0,2%Öl70,55 +2,1%Gold5.073 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Gerresheimer A0LD6E BASF BASF11 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Wall Street im Plus erwartet -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Top News
BVB-Aktie tiefer: Schlotterbeck-Entscheidung bei Borussia Dortmund soll im März fallen BVB-Aktie tiefer: Schlotterbeck-Entscheidung bei Borussia Dortmund soll im März fallen
Siemens Energy-Aktie im Aufwind: Rekordaufträge und Gewinnsprung pulverisieren Analystenerwartungen Siemens Energy-Aktie im Aufwind: Rekordaufträge und Gewinnsprung pulverisieren Analystenerwartungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Konjunkturdaten im Fokus

US-Jobwachstum zieht im Januar viel stärker als erwartet an

11.02.26 15:05 Uhr
US-Jobboom: Überraschung im Januar | finanzen.net

Das US-Jobwachstum hat im Januar die Erwartungen stark übertroffen.

Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 130.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Zuwachs um 55.000 erwartet.

Wer­bung

Die Angaben für die beiden Vormonate wurden allerdings kumuliert um 17.000 Jobs nach unten revidiert: Das Ministerium meldete für Dezember nun ein Stellenplus von 48.000 (vorläufig: 50.000) und für November von 41.000 (vorläufig: 56.000).

Die separat erhobene Arbeitslosenquote sank im Januar auf 4,3 von 4,4 Prozent, während Ökonomen eine stabile Quote von 4,4 Prozent erwartet hatten. Für diese Statistik werden private Haushalte befragt, für die Beschäftigtenzahl hingegen Unternehmen und Behörden.

Der überraschend starke Arbeitsmarkt könnte die Fed zögern lassen, weitere Zinssenkungen vorzunehmen. Die Präsidentin der Fed von Dallas, Lorie Logan, erklärte zuletzt, sie halte die Zinspolitik der Fed angesichts der Risiken für die Wirtschaft für angemessen - ein Zeichen dafür, dass sie einer Rückkehr zu Zinssenkungen bei den kommenden Sitzungen der Zentralbank möglicherweise zurückhaltend gegenübersteht.

Wer­bung

Die sogenannte Erwerbsquote - also der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter - betrug im Januar 62,5 Prozent.

Die US-Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent auf 37,17 Dollar. Im Jahresvergleich lagen die Löhne um 3,7 (3,8) Prozent höher. Ökonomen hatten ein monatliches Plus von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 3,7 Prozent erwartet.

Von Andreas Plecko

DOW JONES

Bildquellen: Michael A. Bennett / Shutterstock.com, eabff / Shutterstock.com