DAX24.995 +1,0%Est506.268 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6400 -0,8%Nas25.359 -0,5%Bitcoin52.574 ±0,0%Euro1,1378 ±0,0%Öl74,33 -0,7%Gold4.008 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiatische Börsen tiefrot - Nikkei und KOSPI brechen ein -- VW, Mercedes & Co.: Deutsche Autobauer fördern Verkauf von Verbrennern wieder -- Bayer, Zalando im Fokus
Top News
Nach dem Erfolg vor dem Supreme Court: Darum sieht ein Experte wieder mehr Potenzial für die Bayer-Aktie Nach dem Erfolg vor dem Supreme Court: Darum sieht ein Experte wieder mehr Potenzial für die Bayer-Aktie
Webinar mit Birger Schäfermeier: Warum gute Trader trotz der richtigen Strategie scheitern - und wie du dieses Schicksal vermeidest! Webinar mit Birger Schäfermeier: Warum gute Trader trotz der richtigen Strategie scheitern - und wie du dieses Schicksal vermeidest!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Konjunkturdaten

Inflation im Großraum Tokio steigt erstmals seit einem halben Jahr

26.06.26 07:51 Uhr
Inflation in Japan nach sechs Rückgängen in Folge erstmals gestiegen | finanzen.net

In Japan ist die Inflation im Großraum Tokio nach sechs Rückgängen in Folge erstmals wieder gestiegen.

Im Juni legten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich um 1,6 Prozent zu, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Zuvor hatte sich die Teuerung ein halbes Jahr lang kontinuierlich abgeschwächt. In dieser Zeit war die Inflationsrate von 2,8 Prozent im vergangenen November bis auf 1,3 Prozent im Mai gesunken.

Analysten hatten den Anstieg der Teuerung im Juni auf 1,6 Prozent im Schnitt erwartet. Die Inflation näherte sich damit wieder der von der japanischen Notenbank angepeilte Zielmarke von zwei Prozent.

Bei der allgemeinen Preisentwicklung im Großraum Tokio ist der Anstieg etwas stärker als erwartet ausgefallen. Hier lag die Teuerung im Juni bei 1,7 Prozent, nach 1,4 Prozent im Monat zuvor. Analysten hatten eine Jahresrate von 1,6 Prozent erwartet.

Die Preisdaten aus dem Großraum Tokio gelten an den Finanzmärkten als Frühindikator für die gesamte Preisentwicklung des Landes. Zuletzt hatte die japanische Notenbank den Leitzins in der vergangenen Woche angehoben, von zuvor 0,75 Prozent auf 1,0 Prozent.

/jkr/stk

TOKIO (dpa-AFX)

Bildquellen: Andresr / Shutterstock.com, Jim Barber / Shutterstock.com