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Konjunkturdaten

Inflationsdruck in Deutschland lässt nach: Destatis bestätigt Rückgang

Inflationsdruck in Deutschland lässt nach: Destatis bestätigt Rückgang

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Juni wie erwartet nachgelassen.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, sank der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lag nur noch um 2,4 (Mai: 2,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Der nationale Verbraucherpreisindex sank um 0,3 Prozent und überstieg das Vorjahresniveau um 2,3 (2,6) Prozent. Die Kerninflationsrate blieb bei 2,5 Prozent. Damit bestätigten die Statistiker die Ergebnisse der Vorabschätzung.

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DJG/hab/sha

Von Hans Bentzien

DOW JONES

Bildquellen: RAGMA IMAGES / Shutterstock.com, BXSwiss

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