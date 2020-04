Dow Jones mit freundlichem Start nach Dämpfer durch Gilead-Corona-Enttäuschung

Der Dow Jones kann etwas höher in den letzten Handelstag der Woche gehen und um 0,48 Prozent auf 23.628,24 Punkte zulegen.

Am Donnerstag war die durch die Entspannung am Ölmarkt getriebene Erholung an den US-Börsen jäh wieder ausgebremst worden. Ausschlaggebend war ein - womöglich unbeabsichtigt an die Öffentlichkeit gelangter - Bericht der "Financial Times". Diese hatte gemeldet, dass der COVID-19-Hoffnungsträger Remdesivir vom US-Biotechkonzern Gilead Sciences bei der Behandlung von Patienten in China keine spürbaren Verbesserungen erbracht habe. Bis zum Schlussgong hatte der US-Leitindex daraufhin seine Tagesgewinne fast komplett wieder abgegeben und lediglich ein dünnes Plus über die Ziellinie gerettet.

Wochenminus in Sicht

Nach mehreren sehr holprigen Handelstagen, in der die Anleger hin- und hergeworfen wurden zwischen Sorgen um eine lange globale Rezession, taumelnden Ölmärkten und der Hoffnung auf ein schnelles Ende der Pandemie, stand damit zuletzt ein Minus für die Börsenwoche zu Buche. In den beiden vorangehenden Wochen hatte sich der Dow Jones noch prozentual zweistellig erholen können. Ob die sich jetzt anbahnenden Gewinne nachhaltig sein werden, bleibt abzuwarten. "Zu viel Euphorie sollte derzeit nicht an den Tag gelegt werden", warnte Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect Bank.

US-Wirtschaftsdaten erwartet

In den USA stehen an diesem Handelstag mit dem Verbrauchervertrauen der Uni Michigan weitere Stimmungsdaten an. Wenig überraschend hatten die am Vortag veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes bereits signalisiert, dass die Stimmung in der US-Wirtschaft noch schlechter ist als während der Finanzkrise. Das Land ist mit weltweit den meisten bestätigten Fallzahlen immer noch fest im Würgegriff der Pandemie, die in den vergangenen fünf Wochen Millionen Menschen arbeitslos gemacht hat.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX (New York)

Bildquellen: Patrick Poend / Shutterstock.com