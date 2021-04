Konjunktureinbruch zu Jahresbeginn - Bundesamt gibt Zahlen bekannt

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Corona-Krise bremst die Konjunktur in Deutschland erneut aus. Volkswirte rechnen unisono damit, dass die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2021 gesunken ist. Führende Forschungsinstitute gehen von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 1,8 Prozent aus. Eine erste amtliche Schätzung gibt es an diesem Freitag (8.00 Uhr) vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden.

Der Lockdown belastet viele Branchen, vor allem Dienstleister. Dämpfend dürfte sich zudem das Auslaufen Mehrwertsteuersenkung zum Jahreswechsel ausgewirkt haben. Denn viele Verbraucher haben Anschaffungen wegen der zeitweise niedrigeren Steuersätze im zweiten Halbjahr 2020 vorgezogen. Diese Käufe fehlen nun in der Konsumstatistik der ersten drei Monate des laufenden Jahres.

Allgemein wird damit gerechnet, dass Europas größte Volkswirtschaft ab dem zweiten Quartal dieses Jahres wieder auf Wachstumskurs zurückfinden wird, wenn immer mehr Menschen gegen das Coronavirus geimpft sind und Einschränkungen zunehmend wieder gelockert werden. Die Bundesregierung geht in ihrer gerade angehobenen Prognose von 3,5 Prozent Wachstum im Gesamtjahr 2021 aus. Im vergangenen Jahr war die Wirtschaftsleistung Deutschlands um 4,9 Prozent eingebrochen. Der Staat versucht, das Corona-Tief mit Hilfsmilliarden abzufedern./ben/DP/jha