DAX23.585 +0,1%Est505.752 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8200 -1,7%Nas22.374 +1,2%Bitcoin64.081 -1,5%Euro1,1507 +0,1%Öl103,4 +2,4%Gold5.008 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus -- Infineon, STMicro und NXP verkünden Kooperation mit NVIDIA -- Sartorius, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Microsoft im Fokus
Top News
ZEW fällt im März viel stärker als erwartet ZEW fällt im März viel stärker als erwartet
Fraport-Aktie legt zu: Gewinnrückgang trotz stabiler Entwicklung - Cashflow deutlich verbessert Fraport-Aktie legt zu: Gewinnrückgang trotz stabiler Entwicklung - Cashflow deutlich verbessert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung
Konjunkturerwartungen

ZEW fällt im März viel stärker als erwartet

17.03.26 11:22 Uhr
ZEW-Index März 2026: Konjunkturerwartungen brechen stärker ein als erwartet | finanzen.net

Die vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Deutschland ermittelten Konjunkturerwartungen für Deutschland sind im März weitaus deutlicher als erwartet gesunken.

Wie das ZEW mitteilte, sank der Index der Konjunkturerwartungen auf minus 0,5 (Februar: plus 58,3) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang auf 38,5 prognostiziert. Der Index der Lagebeurteilung verbesserte sich auf minus 62,9 (minus 65,9) Punkte. Die Prognose hatte auf minus 64,5 gelautet.

Wer­bung

"Die Eskalation im Nahen Osten treibt die Energiepreise massiv nach oben und sorgt für steigenden Inflationsdruck. Für die deutsche Wirtschaft wächst damit das Risiko, dass der begonnene Erholungstrend der Konjunktur aus gebremst wird", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Zahlen. Wie stark die Effekte ausfielen, hänge von Dauer und Intensität des Konflikts ab. "Die Finanzmarktexpertinnen und -experten sind aber skeptisch, dass es zu einem schnellen Ende des Konflikts kommen wird", merkt Wambach an.

Die Konjunkturerwartung für den Euroraum sanken auf minus 8,5 (plus 39,4) Punkte, während die Lagebeurteilung auf minus 29,9 (minus 13,6) Punkte zurückging.

DJG/hab/kla

DOW JONES

Bildquellen: ZEW