DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 -1,7%Nas22.312 -1,8%Bitcoin62.205 +1,6%Euro1,1503 -0,1%Öl100,3 -1,5%Gold5.104 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 RENK RENK73 TUI TUAG50 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich knapp tiefer -- US-Börsen rot -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay mit starkem IPO -- Hims & Hers, Ballard Power, DroneShield, Ölpreise, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Allianz-Aktie in Rot: Versicherer ordnet Vorstand neu - Kunzmann rückt auf Allianz-Aktie in Rot: Versicherer ordnet Vorstand neu - Kunzmann rückt auf
Webinar: USA-Übergewicht oder Europa-Chance? Dein ETF-Fahrplan für das Anlagejahr 2026 Webinar: USA-Übergewicht oder Europa-Chance? Dein ETF-Fahrplan für das Anlagejahr 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Konjunkturforscher: Inflation könnte auf sechs Prozent steigen

13.03.26 06:09 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konjunktur-Chef des RWI-Leibniz-Institutes, Torsten Schmidt, warnt vor hoher Inflation, sollte der Iran-Krieg länger als vier Wochen dauern. "Hohe Ölpreise treiben die Verbraucherpreise. Bei einem längeren Krieg könnte die Inflation in diesem Jahr vorübergehend auf sechs Prozent steigen", sagte Schmidt der "Rheinischen Post". "Dann ist das Wirtschaftswachstum weg, Deutschland würde in das vierte Jahr der Rezession rutschen."

Wer­bung

Sollte der Krieg mehr als vier Wochen dauern und der Iran weiter Öl- und Gas-Anlagen in den Golf-Staaten zerstören, komme es zu echten Engpässen auf dem Weltmarkt. "Dann halte ich auch einen Ölpreis von 150 Dollar pro Barrel für möglich", sagte Schmidt.

Ökonom: Preise für Benzin und Diesel bleiben zunächst hoch

Sollte der Krieg dagegen Ende des Monats beendet sein, steige die Inflation nicht ganz so stark: "Die Inflationsrate wird im Sommer auf drei Prozent steigen, für das Gesamtjahr erwarten wir 2,6 Prozent." Die Spritpreise werden aus Sicht von Schmidt hoch bleiben: "Die Preise für Benzin und Diesel werden zunächst auf hohem Niveau und bei zwei Euro pro Liter bleiben."

Sorge bereitet dem Ökonomen die Lage beim Gas. 20 Prozent Füllstand in den Speichern seien sehr wenig. "Ich sehe das Risiko, dass wir die Gasspeicher bis zum Winter nicht voll bekommen - vor allem dann, wenn der Iran-Krieg länger dauert als gedacht." Bei den hohen Preisen hätten Händler keinen Anreiz, Gas einzuspeichern. "Beim Gas spielen wir sprichwörtlich mit dem Feuer", sagte Schmidt und regte eine strategische Gasreserve wie beim Öl an./sl/DP/zb