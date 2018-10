Konjunkturtermine: Aktuelle Inflationsdaten erwartet

Im Zuge deutlich gestiegener Ölpreise kann man einen nachlassenden Inflationsdruck eher als unwahrscheinlich einstufen. Unter diesem Aspekt dürfte hier der Donnerstag besonders spannend werden. Am Vormittag erfahren die Anleger schließlich, wie sich in Frankreich und in Italien die Inflation im September entwickelt hat. Am Nachmittag folgt dann noch die US-Teuerungsrate, die sich laut Analystenschätzungen von 2,7 auf 2,4 Prozent p.a. reduziert haben soll. Wie sich in Deutschland die Geldentwertung entwickelt hat, erfahren die Investoren dann am Freitag. Analystenprognosen deuten auf einen kräftigen Sprung von 2,0 auf 2,3 Prozent p.a. hin. Dies entspräche dann dem höchsten Niveau seit sieben Jahren - und das bei Zinsen von etwas über null Prozent.

Großbritannien im Zeichen des Brexit

In den vergangenen Wochen wurde in Großbritannien der für März terminierte Brexit auf den Parteitagen der Labour- und Konservativen Partei besonders heiß diskutiert. Wichtige britische Konjunkturindikatoren wie die Handelsbilanz, das BIP-Wachstum und aktuelle Zahlen aus dem Bau- bzw. verarbeitenden Gewerbe stehen zur Wochenmitte auf der Agenda. Stark bergab ging es in den vergangenen Monaten vor allem mit den britischen Autoverkäufen und der Industrieproduktion, deren Wachstum sich seit März von 3,1 auf 0,9 Prozent p.a. im Juli verlangsamt hat. Deutsche Investoren dürften sich vor allem für die deutsche Handelsbilanz für den Monat August (Dienstag) stark interessieren, schließlich gilt die exportabhängige deutsche Wirtschaft durch die internationalen Handelskonflikte und den anstehenden Brexit als besonders gefährdet.







