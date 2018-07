Konjunkturtermine: Indikatoren "Made in USA" ante portas

In der kommenden Woche steht diesbezüglich die Bekanntgabe einer regelrechten Datenflut auf der Agenda. So erfahren Investoren am Montag, wie sich die US-Einzelhandelsumsätze im Juni entwickelt haben. Für Mai war eine auf Monatssicht stärker als prognostizierte Beschleunigung von 0,3 auf 0,8 Prozent gemeldet worden. Aktuelle Zahlen zur Industrieproduktion gibt es dann am Dienstag, gefolgt von Daten zur Entwicklung der Baubeginne bzw. Baugenehmigungen am US-Immobilienmarkt. Am Donnerstag dürften sich die Akteure an den Finanzmärkten dann für die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie den Konjunkturausblick der Philadelphia Fed besonders stark interessieren. Laut einer vom Wall Street Journal veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich dieser gegenüber dem Vormonat von 19,9 auf 22,0 Zähler verbessert haben. Der Freitag dürfte dann - zumindest an der "Konjunkturfront" - relativ ruhig verlaufen.

Britische Indikatoren von besonderem Interesse

Europäische Anleger erfahren im Wochenverlauf ebenfalls einige wichtige Indikatoren zur wirtschaftlichen Lage diesseits des Atlantiks. Erhöhte Aufmerksamkeit dürften in diesem Zusammenhang vor allem die zur Bekanntgabe anstehende Handelsbilanz der Eurozone (Montag) sowie aktuelle Inflationszahlen (Mittwoch) generieren. Aufgrund der extrem labilen Verfassung der britischen Regierung dürften sich die Finanzmarktakteure aber auch für die Konjunkturindikatoren aus Großbritannien stark interessieren. So werden am Dienstag die britischen Arbeitsmarktdaten kommuniziert. Zur Wochenmitte soll dann die Entwicklung der Konsumenten- und Produzentenpreise gemeldet werden, bevor am Donnerstag dann noch die britischen Einzelhandelsumsätze veröffentlicht werden. By the way: Beim vorherigen Update fiel der Anstieg von 1,4 auf 3,9 Prozent p.a. - trotz der erheblichen Brexit-Unsicherheit - kräftiger als erwartet aus.







