Konjunkturtermine: Spannende zweite Wochenhälfte

In der kommenden Woche steht eine Flut an US-Konjunkturdaten auf der Agenda, die Aufschluss über die konjunkturelle Dynamik der US-Wirtschaft geben könnte. In der ersten Wochenhälfte sollen zum Beispiel mehrere als Frühindikatoren anerkannte Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich, Deutschland, der Eurozone und aus den USA veröffentlicht werden. Am Montag (Märzverkäufe existierender Wohnbauten) und Dienstag (Märzverkäufe neuer US-Eigenheime) erfahren die Anleger zudem, wie sich der US-Immobilienmarkt entwickelt hat.

EZB-Sitzung am Donnerstag

Wichtige Indikatoren zur Lage der US-Wirtschaft sollen dann am Donnerstag und Freitag kommuniziert werden. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte in diesem Zusammenhang die für Donnerstag angekündigten Updates zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter, zur US-Handelsbilanz für den Monat März und zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sorgen. Ein weiteres Highlight stellt dann am Freitag die erste Schätzung für das BIP-Wachstum der USA im ersten Quartal dar. Laut einer vom Wall Street Journal veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich das Wachstum der US-Wirtschaft gegenüber dem Vorquartal von 2,9 auf 2,0 Prozent verlangsamt haben. Deutsche Anleger dürften sich in der kommenden Woche für vier Konjunkturindikatoren stark interessieren. Dabei handelt es sich um einen Einkaufsmanagerindex (Montag), den Ifo-Geschäftsklimaindex (Dienstag), den GfK-Konsumklimaindex (Donnerstag) und den Arbeitsmarktbericht für den Monat April (Freitag). Außerdem findet am Donnerstag die EZB-Sitzung statt, wo insbesondere die anschließende Pressekonferenz mit EZB-Chef Mario Draghi mit Spannung erwartet wird. Übergeordnet dürfte die globale Finanzcommunity aber vor allem eines interessieren: Haben sich die Sorgen um den globalen Freihandel bereits auf die Realwirtschaft ausgewirkt?







Bildquellen: lenetstan / Shutterstock.com, Nagy-Bagoly Arpad / Shutterstock.com, Nagy Bagoly Arpad / Shutterstock.com