Konjunkturtermine: Stimmung in Deutschland auf dem Prüfstand

Bereits am Dienstag erfahren sie, wie sich im Juli der Markit-Einkaufsmanagerindex entwickelt. Zur Wochenmitte dürfte sich das Interesse dann ganz klar auf den Ifo-Geschäftsklimaindex konzentrieren, gefolgt vom GfK-Konsumklimaindex am Donnerstag. Trotz Trumps Strafzölle gegen den Rest der Welt - insbesondere China - reagierte die internationale Finanzwelt bislang erstaunlich "cool" auf die sich eintrübenden Perspektiven des globalen Handels. Eine heftige Talfahrt der Aktienkurse war bislang vor allem in China auszumachen, wo seit Freitag eine Ausdehnung der US-Zölle auf alle Waren aus China im Volumen von über 500 Milliarden Dollar im Raum stehen. Des Weiteren könnte aber auch die für Donnerstag anberaumte Sitzung der EZB neue Impulse für die Investoren liefern. Ihre Geldschleusen schließen sich zwar langsam, so richtig beenden will sie den Krisenmodus aber noch nicht. Angesichts der jüngsten politischen Entwicklungen in Italien, Spanien, Frankreich sowie Deutschland sollte man sich darüber eher nicht wundern.

Hochspannung in zweiter Wochenhälfte

Wichtige US-Konjunkturindikatoren stehen aber ebenfalls auf der Agenda. So erfahren die Finanzmarktakteure zum Beispiel am Montag, wie sich im Juni die Verkaufszahlen bestehender US-Eigenheime entwickelt haben. Am Dienstag folgt dann noch der Markit-US-Einkaufsmanagerindex. Ab der Wochenmitte erhöht sich dann die "Schlagzahl" deutlich. Vor allem der Donnerstag hat mit dem Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter, der US-Handelsbilanz für den Monat Juni und den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe gleich drei Highlights zu bieten. Überdurchschnittlich spannend dürfte aber auch der Freitag werden. Dann sollen nämlich die ersten Schätzungen zum BIP-Wachstum im ersten Quartal kommuniziert werden. Laut einer vom Wall Street Journal veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich gegenüber dem Vorquartal ein Zuwachs von 4,2 Prozent (Q1: +2,0 Prozent) eingestellt haben.







