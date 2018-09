Konjunkturtermine: US-Arbeitsmarktdaten auf dem Radar

Zum Wochenstart könnten zunächst einmal aber die zahlreichen Einkaufsmanagerindizes - in Abhängigkeit ihres jeweiligen Tenors - den Akteuren an den Finanzmärkten starke Impulse liefern. Am frühen Morgen dürfte sich der Blick der Investoren in Richtung Japan und China richten. Am Vormittag folgen dann noch die Markit-Einkaufsmanagerindizes für Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Komplettiert wird dieser Themenkomplex am Dienstagnachmittag, wenn zwei US-Einkaufsmanagerindizes über die Stimmung innerhalb der US-Wirtschaft informieren. Am selben Tag stehen mit den August-Verkaufszahlen vom US-Arbeitsmarkt aber noch weitere interessante Highlights auf der Agenda.

US-Arbeitsmarkt sorgt für Spannung

Ab Mittwoch dürften sich die Investoren dann aber verstärkt für den US-Arbeitsmarkt interessieren. Bedingt durch den US-Feiertag am Montag (Labour Day) wird der Zahlenreigen aber erst am Donnerstag eröffnet. Los geht`s mit dem Challengerbericht über Stellenstreichungen, gefolgt vom ADP-Monatsbericht für August, den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und den Daten zur Entwicklung der Lohnkosten im zweiten Quartal. Wie gewohnt interessieren sich die Akteure an den Finanzmärkten aber vor allem für den Monatsbericht des US-Arbeitsministeriums am Freitag. Laut einer Umfrage unter Analysten soll sich die Arbeitslosenrate im August von 3,9 auf 3,8 Prozent reduziert haben und die Zahl neu geschaffener Stellen von 157.000 (Juli) auf 190.000 gestiegen sein. Bislang hat die US-Wirtschaft die Diskussionen um die zahlreichen Handelskonflikte gut überstanden. Nun darf man gespannt sein, ob dieser Trend in den kommenden Wochen anhalten wird.







