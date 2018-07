Konjunkturtermine: US-Arbeitsmarktdaten im Anmarsch

Eröffnet wird der Zahlenreigen zum US-Arbeitsmarkt am Mittwoch, wenn der Datenanbieter ADP seinen Julibericht kommunizieren wird. Der Donnerstag hat mit dem Challengerbericht über Stellenstreichungen und den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe gleich zwei Highlights zu diesem Thema zu bieten. Erfahrungsgemäß am stärksten beachtet wird allerdings der Monatsbericht des US-Arbeitsministeriums zur Lage am US-Arbeitsmarkt (Freitag). Laut einer vom Wall Street Journal veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Arbeitslosenrate im Juli von 4,0 auf 3,9 Prozent reduziert haben und die Zahl neu geschaffener Stellen von 213.000 auf 188.000 gesunken sein. Wie sich im Juni die Arbeitslosenrate in der Eurozone entwickelt hat, erfahren die Akteure an den Finanzmärkten bereits am Mittwoch. An diesem Tag werden zudem vorläufige Zahlen zum BIP-Wachstum (Q2) und zur Inflation (Juli) kommuniziert.

Deutsche Daten und Fed ante portas

Hierzulande dürften sich die Anleger aber auch für deutsche Konjunkturdaten stark interessieren. So stehen zum Beispiel am Montag aktuelle Inflationsdaten für den Monat Juli zur Bekanntgabe an. Am Dienstag sollen dann aktuelle Zahlen zum Arbeitsmarkt bzw. zu den Einzelhandelsumsätzen gemeldet werden. Danach folgen noch zwei Einkaufsmanagerindizes - einer am Mittwoch und einer am Freitag. Das Thema Geldpolitik könnte ebenfalls für erhebliche Diskussionen sorgen, schließlich findet am Dienstag und Mittwoch die Fed-Sitzung statt. Mit einer erneuten Zinserhöhung wird allerdings nicht gerechnet. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von lediglich 2,5 Prozent an, dass es zu einem Zinsschritt nach oben kommen wird. Dieser dürfte indes bei der Sitzung am 26. September erfolgen. Hier wird nämlich ein deutlich höherer Wert von über 92 Prozent angezeigt.







