Konjunkturtermine: US-Handelsbilanz auf der Agenda

In der ersten Wochenhälfte stehen auch wichtige Konjunkturindikatoren aus Deutschland auf der Agenda. So erfahren die Investoren zum Wochenauftakt, wie sich der Ifo-Geschäftsklimaindex entwickelt hat. Während der Ifo über die Stimmung in der Wirtschaft informiert, zeigt der für Mittwoch angekündigte GfK-Konsumklimaindex die aktuelle Gemütslage innerhalb der Bevölkerung an. Laut Analystenprognosen soll in beiden Fällen eine spürbare Eintrübung ausbleiben. Am Dienstag dürften sich die Akteure an den Finanzmärkten hingegen für die US-Handelsbilanz (Juli) stark interessieren. Vor einem Monat wurde ein Defizit im Volumen von 68,3 Milliarden Dollar gemeldet. Die von Donald Trump angestrebte Reduktion ist bislang ausgeblieben. Man darf daher gespannt sein, wie in den kommenden Monaten die Zahlen ausfallen werden.

Aktuelle Arbeitsmarktdaten ante portas

Deutsche Investoren dürften sich am Donnerstag für zwei Konjunkturindikatoren besonders stark interessieren: die aktuellen Zahlen zur Inflation bzw. zur Arbeitslosenrate. Jenseits des Atlantiks dürften an diesem Tag vor allem die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die Entwicklung der persönlichen Einnahmen und Ausgaben für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Absolut keine Ermüdungserscheinungen kann man derzeit dem US-Arbeitsmarkt attestieren. Wie es um die aktuelle Stimmung in der US-Wirtschaft bestellt ist, erfahren die Investoren am Freitag, wenn der Chicago-Einkaufsmanagerindex und der von der Uni Michigan ermittelte Index zum Konsumentenvertrauen veröffentlicht wird. Laut Analystenschätzungen sollen sich beide Barometer den Rückwärtsgang eingelegt haben.







