Konjunktursorgen dämpfen Kauflaune der Dax-Anleger

Frankfurt (Reuters) - Konjunktursorgen und die Ungewissheit über den weiteren Kurs der führenden Notenbanken haben die Anleger an den europäischen Aktienmärkten zum Wochenschluss vorsichtig gestimmt.

Die bislang anhaltenden Zinserhöhungen und schwächer werdende Konjunkturdaten sendeten deutliche Warnsignale, meint Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Der Dax verlor am Freitag 0,3 Prozent auf 15.755 Zähler, der EuroStoxx50 notierte kaum verändert.

In den USA war der Konjunkturindex der Fed Philadelphia, einer der wichtigsten Frühindikatoren für die Lage der US-Wirtschaft, im März auf minus 31,3 Punkte nach minus 23,2 im Februar gefallen. Volkswirte hatten mit einer Verbesserung auf minus 19,2 Zähler gerechnet. Aus der Euro-Zone kamen am Freitag dagegen eher ermutigende Signale. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - legte im April um 0,7 auf 54,4 Zähler zu. Es ist das stärkste Wachstum seit Mai 2022. "Ein genauerer Blick offenbart aber, dass das Wachstum sehr ungleich verteilt ist", sagte der Chefökonom der Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia. "Beispielsweise hat sich die Schere zwischen dem teilweise boomenden Dienstleistungssektor auf der einen Seite und dem schwächelnden Verarbeitenden Gewerbe auf der anderen Seite weiter aufgetan." Der Euro trat mit 1,0955 Dollar mehr oder weniger auf der Stelle.

KORREKTUR ODER ATEMPAUSE IM DAX?

Aus Sicht von Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners ist angesichts dieser Gemengelage noch völlig offen, wohin die Reise am Aktienmarkt geht. "Niemand kann im Moment seriös sagen, ob wir uns in einer kurzen Phase des Durchatmens oder am Beginn einer Korrektur befinden", sagte der Experte. Am Dienstag hatte der Dax mit 15.916,280 Zählern noch den höchsten Stand seit Januar 2022 erreicht.

Entscheidend für die weitere Entwicklung dürfte auch der Verlauf der Berichtssaison sein. Am Freitag standen erneut die Autobauer im Fokus. Eine höhere Umsatzrendite als erwartet ließ die Anleger bei Mercedes-Benz zugreifen. Die Aktien des Autobauers gewannen zeitweise fast drei Prozent auf 70,19 Euro und standen damit an der Dax-Spitze. Der gesamte Autosektor präsentierte sich zum Wochenschluss zumindest zeitweise wieder etwas freundlicher, nachdem die rückläufige Gewinnmarge bei Tesla am Donnerstag für Enttäuschung gesorgt hatte. Der europäische Autoindex legte bis zu 1,1 Prozent zu.

LUXUSKONZERNE IM AUFWIND

Unentschlossen zeigten sich die Anleger bei SAP. Der Softwareriese ist im ersten Quartal etwas stärker gewachsen als erwartet. Die Aktien notierten zunächst im Minus, kletterten dann im Dax jedoch bis zu 1,4 Prozent ins Plus.

An der Pariser Börse glänzten die Anteilsscheine von EssilorLuxottica nach einem Umsatzsprung im ersten Quartal. Das Ende der strikten Corona-Auflagen in China sorgte für eine Erholung der Geschäfte in der Region Asien-Pazifik. Die Titel Ray-Ban-Herstellers legten in der Spitze um 7,3 Prozent auf 188,28 Euro zu und markieren damit den höchsten Stand seit Januar 2022. China dürfte zum neuen Zugpferd für die Branche werden, kommentierte Oldenburger von CMC Markets. Auch die Luxuskonzerne Hermes und LVMH profitierten zuletzt von einer kräftige Nachfrage in China.

