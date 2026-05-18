Konkurrenz

Die Micron-Aktie gerät nach ihrer starken Kursrally zunehmend unter Druck. Auslöser sind neue Konkurrenzsignale aus dem Speichersegment.

• Wettbewerb im KI-Speichermarkt wird härter

• Western Digital bringt neue Hochleistungs-Festplatten für Rechenzentren ins Spiel

• Insiderverkäufe sorgen für zusätzliche Aufmerksamkeit

Wer­bung Wer­bung

Die Aktie des KI-Pioniers Micron, die seit Jahresbeginn um fast 140 Prozent zulegen konnte, musste am gestrigen Montag an der NASDAQ einen deutlichen Rückgang um 5,95 Prozent auf 681,54 Dollar hinnehmen. Am Dienstag setzt sich die Abwärtsbewegung jedoch nicht fort: Zeitweise notiert das Papier 5,19 Prozent höher bei 716,92 US-Dollar.

Hintergrund ist, dass Western Digital jüngst angekündigt hat, hochkapazitive Ultrastar-UltraSMR-Festplatten für Rechenzentren zu qualifizieren. Damit rückt eine Technologie in den Fokus, die im KI-Zeitalter zuletzt gegenüber SSDs und High-Bandwidth-Memory in den Hintergrund getreten war.

Neue Konkurrenz im KI-Speichermarkt

Bei Micron basiert ein großer Teil der Wachstumsfantasie bislang auf der hohen Nachfrage nach schnellen Speicherlösungen wie SSDs, DRAM und HBM. Sollte sich der Markt jedoch stärker in Richtung großer Datenspeicher entwickeln, könnten klassische Festplatten wieder an Bedeutung gewinnen. HDDs gelten zwar als langsamer, bieten bei sehr großen Datenmengen aber Kostenvorteile.

Wer­bung Wer­bung

Für Micron bedeutet das kein unmittelbares Problem für das operative Geschäft. Allerdings könnte die neue Diskussion über Speichertechnologien die Bewertung des Unternehmens unter Druck setzen. Analysten sprechen laut Börse Express weiterhin von einer Phase mit hoher Preissetzungsmacht, weil die Nachfrage nach Speicherlösungen hoch bleibt.

Insiderverkäufe rücken in den Fokus

Zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugen Verkäufe von Aktien durch Unternehmensinsider. CEO Sanjay Mehrotra sowie Director Steven J. Gomo hatten im Mai Teile ihrer Bestände verkauft. Solche Verkäufe können zwar auch im Rahmen geplanter Transaktionen stattfinden, jedoch fällt das Timing in die Nähe des bisherigen Rekordhochs der Aktie.

Was das für Privatanleger bedeutet

Für Privatanleger zeigt sich bei Micron derzeit ein typisches Spannungsfeld zwischen starkem operativem Wachstum und hoher Bewertung. Zwar bleibt die Nachfrage nach Speichertechnologien hoch, gleichzeitig sorgen Konkurrenzdebatten und Gewinnmitnahmen aber für stärkere Kursschwankungen.

Wer­bung Wer­bung

Anleger sollten daher vor allem die kommenden Aussagen des Managements zur HBM-Nachfrage sowie die weitere Entwicklung im KI-Speichermarkt beobachten. Wer bereits investiert ist, dürfte verstärkt auf die Frage achten, ob Micron seine Wachstumsstory trotz zunehmenden Wettbewerbs bestätigen kann.

Thomas Zoller, Martina Köhler, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net