AT&T plant eine Milliarden-Offensive für den Ausbau seiner Netzinfrastruktur. Die angesetzte Investitionshöhe liegt dabei deutlich über den Analystenerwartungen.

• AT&T kündigt Milliardeninvestment an

• Investitionshöhe deutlich über Analystenkonsens

• Aktie reagiert kaum



Milliardenschwere Ausbauoffensive

AT&T hat angekündigt, in den kommenden fünf Jahren die gewaltige Summe von 250 Milliarden US-Dollar in seine Netzwerkinfrastruktur zu investieren. In Kooperation mit dem Satelliten-Spezialisten AST SpaceMobile soll der Ausbau von Glasfaser, 5G und mobilen Technologien massiv beschleunigt werden, um auch entlegene Regionen zu erschließen, wie Barrons erklärt. Dieser Schritt ist eine direkte Reaktion auf den verschärften Konkurrenzkampf mit Rivalen wie Verizon und T-Mobile US sowie den Druck durch Kabelanbieter, die versuchen, mit Mobilfunk-Paketen Marktanteile zu gewinnen. Ein Teil der Mittel fließt zudem in die Aufstockung des Personals und in Schulungen zur Steigerung der KI-Kompetenz.

Über Analystenerwartungen

Die angekündigten Gesamtkosten, die sowohl Neuinvestitionen als auch langfristige Betriebsausgaben umfassen, übersteigen die Erwartungen der Analysten - die zuvor von etwa 113,6 Milliarden US-Dollar ausgingen - bei weitem. Eine Diskrepanz, die für Unruhe unter den Anlegern sorgen könnte. Aktuell zeigt sich die Wall Street meist kritisch gegenüber massiven Ausgabenprogrammen, da diese den Cashflow belasten und den Spielraum für Aktienrückkäufe sowie Dividenden einschränken könnten, heißt es bei Barrons weiter.

AT&T-Aktie zeigt sich unbeeindruckt

Trotz der gewaltigen Investitionssumme und der damit verbundenen möglichen Skepsis am Markt reagierten die Anleger am Dienstag gelassen: Die AT&T-Aktie notierte im NYSE-Handel zuletzt 0,74 Prozent höher bei 27,74 US-Dollar.

