DAX 25.459 +1,4%ESt50 6.314 +0,5%MSCI World 4.789 +0,1%Top 10 Crypto 8,61 +1,0%Nas 24.887 -0,4%Bitcoin 56.735 -1,1%Euro 1,1373 -0,2%Öl 89,9 -7,1%Gold 4.078 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Konkurrenzsorgen

ASML-Aktie tief im Minus: China-Konkurrenz sorgt für Kursrutsch - Chip-Sektor belastet

ASML-Aktie tief im Minus: China-Konkurrenz sorgt für Kursrutsch - Chip-Sektor belastet

Der Kurs des Chipindustrie-Ausrüsters ASML hat am Montag wegen Konkurrenzsorgen eine deutliche Kehrtwende hingelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
38.58 EUR -1.40 EUR -3.50 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
1,450.40 EUR -109.60 EUR -7.03 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
62.99 EUR -0.52 EUR -0.82 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
773.00 EUR -36.20 EUR -4.47 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
173.24 EUR -7.18 EUR -3.98 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Ein Bericht des Magazins "The Information" über eine beginnende Produktion von Immersions-DUV-Lithografiesystemen in China drückte den Kurs, der zuvor wegen neuer Hoffnungen auf eine Deeskalation im Iran-Krieg noch im Plus lag. Zuletzt notierte die Aktie an der EURONEXT in Amsterdam 6,94 Prozent im Minus bei 1.452,80 Euro und damit auf dem tiefsten Stand seit rund sieben Wochen.

Werbung

Das Magazin berichtete unter Berufung auf Kreise, ein staatlich unterstütztes Unternehmen aus China habe mit der Herstellung von DUV-Anlagen begonnen, die für ASML ein wichtiger Umsatztreiber sind. Unter Anlegern geht nun die Befürchtung um, dass die ASML-Systeme mehr und mehr ersetzt werden könnten, wenn die Chinesen es schaffen, in eine Massenproduktion überzugehen.

Ein Händler schätzt, dass Verkäufe solcher Systeme nach China einen Anteil im niedrigen zweistelligen Prozentbereich am gesamten Systemumsatz von ASML ausmachen. Er wies jedoch darauf hin, dass es in der Vergangenheit bereits Falschmeldungen über chinesische Fortschritte in der Immersionslithografie gegeben habe. Daher bleibe es abzuwarten, ob es sich um einen glaubwürdigen Bericht handelt.

Die Sorgen vor Konkurrenz aus China wirkte sich in der ganzen Chipbranche belastend aus. Unter den europäischen Ausrüster-Aktien fielen die Kurse von ASM International zuletzt um 3,7 Prozent, jene von AIXTRON um 4,67 Prozent auf 38,35 Euro.

Werbung

Die Titel der Chipriesen NVIDIA, Micron Technology und AMD verloren an der NASDAQ bis zu sechs Prozent. Via XETRA lagen auch die Infineon-Titel zuletzt mit 3,59 Prozent im Minus bei 62,10 Euro.

/tih/edh/jha/

PARIS/NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: ASML

Aktuelle ASML NV Aktie News

Werbung

ASML NV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASML NV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
22.07.26 ASML NV Buy UBS AG
16.07.26 ASML NV Kaufen DZ BANK
16.07.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
16.07.26 ASML NV Buy UBS AG
16.07.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.