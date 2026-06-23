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Konkurrenzzahlen belasten

DHL-Aktie stemmt sich gegen den Trend: Gesunkene Profitabilität der Konkurrenz belastet nicht

24.06.26 09:28 Uhr
Margen-Schock bei FedEx trifft gesamte Branche - Aktie der DHL nur wenig belastet | finanzen.net

Schwächere Profitabilität bei FedEx hat den US-Logistikkonzern unter Druck gesetzt und auch die DHL Group leicht belastet.

Werte in diesem Artikel
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Eine rückläufige Profitabilität von FedEx im vierten Quartal hat den Aktienkurs am Vorabend nachbörslich belastet, Papiere der DHL Group zeigen sich auf XETRA aber mit einem überschaubaren Abschlag von 0,16 Prozent auf 50,98 Euro.

FedEx-Aktien hatten am Dienstag nachbörslich mehr als sechs Prozent eingebüßt und waren erstmals seit Jahresbeginn unter die Marke von 300 US-Dollar gerutscht.

Beim US-Logistikriesen ist die bereinigte Marge auf 8,4 Prozent gesunken, von 9,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Damit blieb Fedex hinter der durchschnittlichen Erwartung von Analysten zurück. Auch die Zielvorgabe für das bereinigte Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr liegt Marktexperten zufolge etwas unter der Konsensschätzung.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

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Bildquellen: Deutsche Post, AIF

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