Konkurrenzzahlen belasten

DHL-Aktie stemmt sich gegen den Trend: Gesunkene Profitabilität der Konkurrenz belastet nicht

24.06.26 09:28 Uhr

Schwächere Profitabilität bei FedEx hat den US-Logistikkonzern unter Druck gesetzt und auch die DHL Group leicht belastet.

Wer­bung

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen

Eine rückläufige Profitabilität von FedEx im vierten Quartal hat den Aktienkurs am Vorabend nachbörslich belastet, Papiere der DHL Group zeigen sich auf XETRA aber mit einem überschaubaren Abschlag von 0,16 Prozent auf 50,98 Euro. Wer­bung Wer­bung FedEx-Aktien hatten am Dienstag nachbörslich mehr als sechs Prozent eingebüßt und waren erstmals seit Jahresbeginn unter die Marke von 300 US-Dollar gerutscht. Beim US-Logistikriesen ist die bereinigte Marge auf 8,4 Prozent gesunken, von 9,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Damit blieb Fedex hinter der durchschnittlichen Erwartung von Analysten zurück. Auch die Zielvorgabe für das bereinigte Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr liegt Marktexperten zufolge etwas unter der Konsensschätzung. FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

In eigener Sache

Übrigens: FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post) Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Wer­bung

Bildquellen: Deutsche Post, AIF