Booking-Aktie springt hoch: Starke Zahlen machen Hoffnung für TUI

Konkurrenzzahlen

05.08.26 12:33 Uhr

Der Online-Reisekonzern Booking übertrifft die Prognosen deutlich, während Europas größter Touristikkonzern bald selbst Zahlen vorlegt.

• Die TUI-Aktie reagiert bislang kaum auf die positiven Zahlen von Booking Holdings; TUI veröffentlicht am 12. August seine Zahlen zum dritten Quartal.

• Der Ausblick für das dritte Quartal bleibt vorsichtig, mit einem erwarteten Umsatzwachstum von 4-6 %, während das Gesamtjahr im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen soll, trotz Unsicherheiten durch den Nahost-Konflikt.

• Booking Holdings übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen mit einem Umsatz von 7,35 Mrd. US-Dollar und einem Nettogewinn von 1,95 Mrd. US-Dollar, was die Aktie vorbörslich um 6,5 % steigen ließ.

Booking-Aktie nach starken Quartalszahlen gefragt

Umsatz und Gewinn übertreffen die Analystenschätzungen deutlich

TUI-Zahlen folgen am 12. August

Werbung

Booking Holdings hat mit den Zahlen zum zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten klar übertroffen und schickt die eigene Aktie im frühen vorbörslichen Handel am Mittwoch an der NASDAQ um knapp 6,5 Prozent auf über 206 US-Dollar nach oben. Der Schub kommt, während der Blick der Anleger zunehmend auf die gesamte Reisebranche fällt: In der kommenden Woche legt mit TUI auch Europas größter Touristikkonzern eigene Zahlen vor.

Zahlen deutlich über den Erwartungen

Der Konzern, der über die Marken Booking.com, Priceline, Agoda, Kayak und OpenTable Reisen vermittelt, meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von rund 7,35 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und oberhalb der von Analysten erwarteten rund 7,2 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg auf 2,54 US-Dollar und lag damit über der Konsensschätzung von 2,45 US-Dollar. Der Nettogewinn mehr als verdoppelte sich auf 1,95 Milliarden US-Dollar. Die Zahl der gebuchten Übernachtungen legte um 5 Prozent auf 325 Millionen zu, das Bruttobuchungsvolumen wuchs um 9 Prozent auf 51 Milliarden US-Dollar.

Booking-Ausblick bleibt von Unsicherheit geprägt

Für das dritte Quartal rechnet Booking Holdings mit einem Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent. Für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern dagegen seine Prognose eines Umsatzwachstums im hohen einstelligen Prozentbereich. Dabei berücksichtigt der Ausblick weiterhin Belastungen durch den Nahost-Konflikt, darunter höhere Flugpreise und geringere Kapazitäten auf einzelnen Strecken.

Werbung

Auf die deutliche Bewegung bei Booking Holdings reagiert die TUI-Aktie bislang kaum. Der Touristikkonzern notierte am Mittwoch nahezu unverändert bei 7,74 Euro, ein Plus von 0,16 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss. Beide Unternehmen sind zwar im Reisegeschäft aktiv, verfolgen aber unterschiedliche Modelle: Während Booking Holdings als Vermittler zwischen Reisenden und Anbietern auftritt, betreibt TUI mit eigenen Hotels, Kreuzfahrten und Charterfluggesellschaften einen Großteil seiner Angebote selbst. Der Konzern legt seine eigene Zwischenmitteilung zum dritten Geschäftsquartal am 12. August vor.

Ob sich die robuste Nachfrage, die Booking Holdings für sein globales Geschäft beschreibt, in den Zahlen europäischer Touristikkonzerne widerspiegelt, dürfte sich am 12. August zeigen, wenn TUI Einblick in die laufende Sommersaison gibt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Werbung

Anzeige: Booking Holdings und tausende weitere Wertpapiere provisionsfrei bei finanzen.net zero.