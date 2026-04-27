Konsequenzen?

Donald und Melania Trump fordern, dass Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel nach einem Scherz über die US-Präsidentenfamilie seinen Sendeplatz verliert.

Kimmel hatte in seiner Sendung am Donnerstag die zwei Tage später von einem Angriffsversuch überschattete Gala der Hauptstadtpresse mit den Trumps vorab parodiert. Er tat, als würde er bei dem Event in Washington auftreten. Als Melania eingeblendet wurde, sagte Kimmel: "So wunderschön. Mrs. Trump, Sie haben das Leuchten einer werdenden Witwe."

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Zu den wiederkehrenden Scherzen in Kimmels Sendung gehört die Behauptung, dass Melania Trump den 79 Jahre alten Präsidenten nicht wirklich möge und Distanz zu ihm suche. Er thematisierte auch immer wieder Hinweise auf mögliche Gesundheitsprobleme Trumps. Doch nachdem am Samstag ein Bewaffneter am Gala-Saal gestoppt wurde und Schüsse fielen, unterstellen die Trumps einen anderen Kontext für Kimmels Worte.

Trump: "Sofort feuern"

Donald Trump sprach bei seinem Online-Dienst Truth Social von einem "verabscheuungswürdigen Aufruf zur Gewalt" und verlangte, dass der Sender ABC und dessen Eigentümer Disney Kimmel "sofort feuern". Melania Trump schrieb auf der Online-Plattform X, "Leuten wie Kimmel" dürfe nicht mehr erlaubt werden, jeden Abend "Hass zu verbreiten". Von Disney und ABC gab es zunächst keine Reaktion.

Moderator gibt sich kämpferisch

Kimmel verwies in der ersten Sendung nach der Forderung auf die Redefreiheit in den USA, dank der "Donald Trump sagen darf, was auch immer er will - so wie auch Sie und ich". An die Adresse von Melania Trump sagte Kimmel, er teile ihre Meinung, dass Hassrede zurückgewiesen werden müsse - und ein guter Anfang könne sein, "darüber eine Unterhaltung mit ihrem Ehemann zu führen". Trump fiel in den vergangenen Jahren immer wieder mit harschen verbalen Attacken auf seine politischen Widersacher auf.

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Sein Scherz habe "ganz offensichtlich" auf den Altersunterschied des Paares gezielt, sagte Kimmel. Donald Trump ist 79 Jahre alt und Melania 56. Er bedauere, was Trump, die First Lady und alle bei der Gala hätten durchleben müssen. Er bezweifele aber, dass ein Scherz kurz vor dem Event irgendwelchen Einfluss darauf gehabt habe, was passiert sei, sagte Kimmel.

Sendepause im September

ABC hatte den Moderator, der nahezu täglich Trump kritisiert, im September nach einer Äußerung über den getöteten rechten Aktivisten Charlie Kirk für mehrere Tage vom Sender genommen. Kimmel hatte damals gesagt, Mitglieder von Trumps MAGA-Bewegung (Make America Great Again) versuchten so zu tun, als gehöre der mutmaßliche Attentäter nicht zu ihnen. Es war nicht die korrekte Beschreibung der politischen Ansichten des Festgenommenen. Kimmel entschuldigte sich später.

Im NYSE-Handel zeigt sich die Disney-Aktie zeitweise 0,39 Prozent höher bei 102,75 US-Dollar.

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WASHINGTON (dpa-AFX)