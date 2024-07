Konsequenzen

Nach der Blockade des Frankfurter Flughafens am Donnerstag durch Klima-Kleber fordert der Lufthansa-Konzern von den sieben Aktivisten Schadensersatz in Millionenhöhe.

Insgesamt waren mehr als 150 Kurz- und Mittelstrecken-Flüge der Lufthansa betroffen, 16 Langstrecken-Flugzeuge konnten wegen der Flughafenblockade nicht in Frankfurt landen und mussten zu anderen Flughäfen umgeleitet werden. Ein Lufthansa-Sprecher sagte zu Bild am Sonntag: "Wir werden den uns entstandenen Schaden durch die Klimakleber auch in diesem Fall geltend machen. So wie bereits nach den Aktionen in Hamburg, Düsseldorf und Berlin. Dabei ist bereits jetzt absehbar, dass die Schadenssumme erheblich höher sein wird, denn es waren deutlich mehr Flüge und Passagiere betroffen, und es mussten mehr Flugzeuge zu anderen Flughäfen umgeleitet werden. Die genaue Schadenssumme werden wir nun ermitteln."

Für ihre vorherigen Rollfeld-Besetzungen an drei deutschen Flughäfen hatte Lufthansa von den Klima-Klebern Schadensersatzforderungen in Höhe von 740.000 Euro gestellt. Letzte Woche hat das Unternehmen am Düsseldorfer Landgericht dazu eine Klage eingereicht, nachdem Zahlungsfristen verstrichen waren. Weitere Klagen sollen in den nächsten Tagen folgen.

Lufthansa Group setzt Flüge nach Beirut bis Dienstag aus

Die Fluggesellschaften der Lufthansa Group haben ihre Flüge in den Libanon wegen der angespannten Lage in der Region für zunächst zwei Tage ausgesetzt. "Aufgrund der aktuellen Entwicklung in Nahost haben die Airlines der Lufthansa Group entschieden, bis einschließlich 30. Juli ihre Flüge von nach Beirut aussetzen", teilte das Unternehmen auf Anfrage mit.

Als Reaktion auf einen Raketenangriff am Samstagabend auf den von Israel annektierten Golanhöhen plant die israelische Regierung einen Vergeltungsschlag gegen die Hisbollah im Libanon. Das israelische Militär hat bereits am Sonntagmorgen als Reaktion auf den Angriff mehrere Ziele tief im Libanon angegriffen. Da sich viele im Libanon auf einen israelischen Schlag vorbereiteten, verschob die libanesische Fluggesellschaft Middle East Airlines am Sonntagabend die Rückkehr einiger ihrer Flüge.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel steigen Lufthansa-Papiere am Montag zeitweise um 0,61 Prozent auf 5,938 Euro.

