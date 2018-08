Tesla-Aktie gibt nach: SEC lädt angeblich Tesla wegen Musk-Tweet vor

Wie die New York Times am Mittwoch berichtet, ging Tesla eine Vorladung der US-Börsenaufsicht SEC zu. Gegenstand der Untersuchung soll der Tweet von Elon Musk von Dienstag, 7. August, sein. Hierin machte er die Überlegung öffentlich, Tesla von der Börse nehmen zu wollen.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.