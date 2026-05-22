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Konservative gewinnen Parlamentswahl auf Zypern

24.05.26 19:38 Uhr

NIKOSIA (dpa-AFX) - Bei den Parlamentswahlen in der EU-Inselrepublik Zypern sind die Konservativen der Demokratischen Gesamtbewegung (DISY) als Sieger herausgekommen. Nach Auszählung von 85 Prozent der Stimmen kommen sie auf rund 27 Prozent. Zweitstärkste Kraft wird die linke AKEL-Partei mit 23,8 Prozent. Dies teilte am Sonntagabend das zyprische Innenministerium mit. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,6 Prozent. Das amtliche Endergebnis und die genaue Sitzverteilung im Parlament mit 56 Sitzen sollte am Montag vorliegen, berichtete der zyprische Rundfunk RIK.

Drittstärkste Kraft wird die ultranationalistische Nationale Volksfront (ELAM) mit etwa elf Prozent. Die Partei der politischen Mitte DIKO kommt auf zehn Prozent. Zwei kleinere Parteien - darunter die eines YouTubers dürften, ebenfalls ins Parlament einziehen. Alle relevanten Parteien gelten als grundsätzlich proeuropäisch.

Direkte Auswirkungen auf die Regierung hat die Wahl jedoch nicht: Die politische Macht liegt laut Verfassung beim Staatsoberhaupt, das direkt vom Volk gewählt wird. Der konservative Präsident Nikos Christodoulidis, seit 2023 im Amt, bildet und führt die Regierung. Das Parlament übernimmt vor allem eine Kontrollfunktion. Die Wahl gilt deshalb als wichtiges Stimmungsbarometer für die Präsidentschaftswahl 2028./tt/DP/he