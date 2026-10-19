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Konsolidierungsmaßnahmen

BASF-Aktie verliert: Chemie-Konzern prüft Joint Venture mit HSCC für Polyamid 6

BASF-Aktie verliert: Chemie-Konzern prüft Joint Venture mit HSCC für Polyamid 6

BASF erwägt im Zuge der Verbesserung seiner Wettbewerbsfähigkeit eine Zusammenführung der europäischen Polyamid-6-Geschäfte mit den entsprechenden Aktivitäten der chinesischen Highsun Holding Group (HSCC).

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BASF
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Beide Seiten vereinbarten eine Prüfung, die in einem paritätischen Joint Venture münden könnte. Einbezogen in das Joint Venture könnten auch die jeweiligen weltweiten Aktivitäten im Bereich Extrusion außerhalb Nordamerikas werden, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Unternehmen weiter heißt.

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"Die europäische Chemieindustrie muss wettbewerbsfähiger werden", sagte BASF-CEO Markus Kamieth. Nötig seien Konsolidierungsmaßnahmen, um stärkere Unternehmen zu schaffen, die sich im globalen Wettbewerb erfolgreich behaupten können. "BASF beabsichtigt, diese Entwicklung aktiv mitzugestalten", so Kamieth.

Projektteams beider Unternehmen sollen nun eine Bewertung der möglichen Zusammenarbeit ausarbeiten. Ziel ist die Zusammenführung sich ergänzender Anlagen in einer kosteneffizienten Struktur, bei der die Wettbewerbsposition durch verbesserte Anlagenauslastung und niedrigere Kosten gestärkt würde.

BASF ist ein führender Hersteller von PA6 und Vorprodukten mit Anlagen in Ludwigshafen, Antwerpen, Caojing (China) und im texanischen Freeport. HSCC gehört zu den führenden Herstellern von Caprolactam und betreibt 31 Produktionsstandorte in China und Europa

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Nicht Teil der Evaluierung sind den Angaben zufolge die nachgelagerten Geschäftsbereiche für technische Kunststoffe von BASF und HSCC.

Die BASF-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,35 Prozent auf 52,51 Euro.

DJG/rio/mgo

DOW JONES

Bildquellen: BASF, BASF SE

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14.10.26 BASF Outperform Bernstein Research
29.09.26 BASF Kaufen DZ BANK
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28.09.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 BASF Outperform Bernstein Research

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