DAX23.447 -0,6%Est505.717 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4400 -1,7%Nas22.105 -0,9%Bitcoin62.465 +0,6%Euro1,1416 ±0,0%Öl103,1 +1,4%Gold5.020 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 Microsoft 870747 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt tiefer -- Adobe sucht neuen Chef -- BioNTech, Zalando, Shell, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Yen-Stablecoins im Fokus: Wie Japan seine digitale Finanzstrategie ausbaut Yen-Stablecoins im Fokus: Wie Japan seine digitale Finanzstrategie ausbaut
Trump: "Viele Länder" werden Straße von Hormus mit sichern - kein Iran-Abkommen Trump: "Viele Länder" werden Straße von Hormus mit sichern - kein Iran-Abkommen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Konsulat der Emirate in irakischer Kurdenregion angegriffen

15.03.26 07:21 Uhr

ERBIL (dpa-AFX) - In der Kurdenregion im Irak ist das Konsulat der Vereinigten Arabischen Emirate zum zweiten Mal innerhalb einer Woche angegriffen worden. Zwei Sicherheitskräfte seien dabei verletzt worden, teilte das emiratische Außenministerium heute mit. Zudem habe es Schäden am Gebäude gegeben. Die Regierungen des Landes und der autonomen Kurdenregion müssten die Hintergründe des Angriffs untersuchen und die Verantwortlichen finden.

Wer­bung

Im Zuge des Kriegs der USA und Israels mit dem Iran kommt aus auch in dessen Nachbarland Irak zu täglichen Angriffen. Einigen Schätzungen zufolge kam es dabei zu rund 200 Angriffen, von denen die meisten auf die Kurdenregion zielen. Dort sind die meisten der noch im Land verbliebenen US-Truppen stationiert. Mit dem Iran verbündete irakischen Milizen haben Dutzende Angriffe im Land für sich beansprucht./jot/DP/zb