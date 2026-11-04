DAX 25.865 -0,4%ESt50 6.145 -0,5%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,45 +3,8%Nas 25.372 +0,8%Bitcoin 68.719 -0,8%Euro 1,1231 +0,4%Öl 104,1 +0,5%Gold 3.948 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Konsultationen zur Regierungsbildung in Israel beginnen

JERUSALEM (dpa-AFX) - Gut eine Woche nach der Parlamentswahl in Israel beginnt Staatspräsident Izchak Herzog mit den Konsultationen zur Regierungsbildung. Die Vertreter der verschiedenen Parteien kommen von Mittwochnachmittag an nacheinander in Herzogs Residenz in Jerusalem. Bei den bis Donnerstagabend angesetzten Gesprächen geben sie auch eine Empfehlung ab, welchem Kandidaten der Präsident zuerst den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen soll.

Werbung

Traditionell beauftragt der Präsident denjenigen Kandidaten, dem er die besten Chancen auf eine parlamentarische Mehrheit einräumt. Das muss nicht zwangsläufig der Vorsitzende der stärksten Partei sein.

Die rechtskonservative Likud-Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hatte mit 27 der 120 Mandate die meisten Sitze errungen. Die Mitte-Partei Jaschar des ehemaligen Militärchefs Gadi Eisenkot kam mit 21 Sitzen auf Platz zwei.

Die Lager beider Politiker, bestehend aus mehreren Parteien, verfehlten jedoch die erforderliche Mehrheit von 61 Sitzen. Damit ist die politische Lage festgefahren und der Ausgang der Regierungsbildung ungewiss. Es wird allerdings erwartet, dass Eisenkot die meisten Empfehlungen der Parteien erhalten könnte.

Werbung

Vor Beginn der Konsultationen überreicht das Zentrale Wahlkomitee Herzog offiziell die endgültigen Ergebnisse der Parlamentswahl vom 27. Oktober. Die Wahlbeteiligung lag bei 77,7 Prozent und war damit so hoch wie seit mehr als einem Vierteljahrhundert nicht mehr./le/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.