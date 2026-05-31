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Konsumflaute

Inditex-Aktie steigt: Zara-Mutter steigert Umsatz und Gewinn im ersten Quartal

03.06.26 09:33 Uhr
Inditex-Aktie springt an: Höherer Gewinn und Umsatz für Zara-Mutter | finanzen.net

Die Zara-Eigentümerin Inditex hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 der verhaltenen Konsumlaune getrotzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
54,52 EUR 2,02 EUR 3,85%
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Umsatz und Gewinn legten zu. Die neuen Frühjahrs- und Sommerkollektionen seien von den Kunden gut angenommen worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Arteixo mit.

Der Umsatz der Spanier stieg im Quartal (bis Ende April) um knapp sechs Prozent auf rund 8,7 Milliarden Euro. Der Umsatz fiel damit im Rahmen der Analystenerwartungen aus. Währungsbereinigt lag das Wachstum bei 8,8 Prozent. Im Mai zog das um Währungseffekte bereinigte Wachstum auf 11,5 Prozent an.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich im ersten Quartal im Vergleich um sieben Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro. Branchenexperten hatten hier etwas weniger auf dem Zettel. Auf die Aktionäre entfiel ein Nettogewinn von 1,4 Milliarden Euro und damit rund fünf Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Im XETRA-Handel notierte die Inditex-Aktie zuletzt 4,46 Prozent fester bei 55,24 Euro. Zu Inditex gehören neben dem Flaggschiff Zara unter anderem Marken wie Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka und Stradivarius.

/err/zb/stk

ARTEIXO (dpa-AFX)

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com, Martin Good / Shutterstock.com

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