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Konsumneigung

Diageo-Aktie klettert: Guinness-Mutter legt unerwartet zu

Diageo-Aktie klettert: Guinness-Mutter legt unerwartet zu

Der zuletzt schwächelnde Schnaps- und Guinness-Hersteller Diageo hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres überraschend mehr erlöst.

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Aktien
Diageo plc
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So wuchs der Umsatz um 1,2 Prozent auf 4,9 Milliarden US-Dollar (4,4 Mrd Euro), wie die Briten am Donnerstag in London mitteilten. Um Wechselkurse und Übernahmeeffekte bereinigt lag das Plus bei 1,4 Prozent. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem leichten Rückgang gerechnet. Verkaufspreise sowie der Produktmix trugen 0,3 Prozentpunkte Wachstum bei, der Rest stammte aus größeren Mengen. "Alles in allem verlief das erste Quartal wie erwartet und wir haben unsere Jahresprognose bestätigt", sagte Konzernchef Dave Lewis laut Mitteilung.

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Seit geraumer Zeit kämpft der Konzern mit einer schwachen Entwicklung, besonders mit der zurückhaltenden Konsumneigung der Verbraucher nach der Corona-Pandemie. Zuletzt belasteten auch Zölle in den USA die Geschäfte. Der seit Januar amtierende Chef Lewis plant das Ruder herumzureißen. Dazu konzentriert er sich auf jeweils in bestimmten Märkten erfolgreiche Marken. Damit beabsichtigt der Konzern über die nächsten drei Jahre zusammengenommen eine Milliarde US-Dollar einzusparen. Diageo ist der Anbieter von Marken wie Johnnie-Walker-Whisky, Smirnoff-Wodka und Tanqueray-Gin. Auch die irische Biermarke Guinness gehört zur Produktpalette.

Die Diageo-Aktie gewinnt im Londoner Handel zeitweise 4,51 Prozent auf 18,96 Pfund.

/men/stw/stk

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: CARL COURT/AFP via Getty Images, Diageo

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Datum Rating Analyst
02.11.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
22.10.26 Diageo Outperform Bernstein Research
14.10.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 Diageo Neutral UBS AG

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