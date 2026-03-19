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Aktien von VW und Porsche im Blick: Pötsch bleibt VW-Chefkontrolleur und Vorstandschef der Holding Porsche SE

20.03.26 21:40 Uhr
Aktien von Volkswagen und Porsche im Fokus: Pötsch bleibt VW-Chefkontrolleur und Porsche-SE-Vorstandschef | finanzen.net

Hans Dieter Pötsch soll oberster Kontrolleur des Volkswagen-Konzerns bleiben. Auch der Aufsichtsrat der Porsche Automobil Holding SE hat das Mandat des Vorstandsvorsitzenden Pötsch um eine weitere Amtszeit verlängert.

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Hans Dieter Pötsch soll oberster Kontrolleur des Volkswagen-Konzerns bleiben. Der Nominierungsausschuss des VW-Aufsichtsrats schlug den 74-Jährigen zur Wiederwahl vor, wie das Unternehmen mitteilte. Dieser Vorschlag wird dem Aufsichtsrat in seiner kommenden Sitzung vorgelegt, am 18. Juni soll die Hauptversammlung darüber entscheiden.

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Pötsch erklärte dazu laut Mitteilung: "Dem Wunsch, das Unternehmen weiterhin an der Spitze des Kontroll- und Beratungsgremiums durch diese herausfordernden Zeiten zu führen, komme ich gerne nach." Sein Ziel bleibe es, VW "wetterfest" aufzustellen. Zuvor hatte das "Handelsblatt" über die Personalie berichtet.

Der Österreicher Pötsch arbeitet seit 2003 für die VW-Gruppe, zwölf Jahre als Finanzvorstand und seit Herbst 2015 an der Spitze des Aufsichtsrats.

Er ist zudem Chef der VW-Eigentümer-Holding Porsche SE. Deren Aufsichtsrat beschloss, das Mandat von Pötsch um eine weitere Amtszeit zu verlängern. Die Bestellung erfolge mit Wirkung zum 1. Januar 2027 für die Dauer von fünf Jahren bis zum 31. Dezember 2031, teilte die Porsche SE separat mit.

/seb/DP/nas

WOLFSBURG (dpa-AFX)

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