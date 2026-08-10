DAX 26.391 +0,3%ESt50 6.551 +0,2%MSCI World 5.007 -0,0%Top 10 Crypto 8,30 -1,2%Nas 26.460 -0,5%Bitcoin 54.983 -0,7%Euro 1,1541 -0,0%Öl 88,6 +1,0%Gold 4.382 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kontinuität

Bilfinger bindet CEO Thomas Schulz bis 2032 - Aktie zieht an

Bilfinger bindet CEO Thomas Schulz bis 2032 - Aktie zieht an

Der Industriedienstleister Bilfinger setzt auf Kontinuität in der Führung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
80.75 EUR 1.50 EUR 1.89 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Der Vertrag von Konzernchef Thomas Schulz sei um weitere fünf Jahre verlängert worden, teilte der MDAX-Konzern am Dienstag in Mannheim mit. Der Vertrag laufe nun bis Ende Februar 2032. Schulz führt das Unternehmen seit 2022. "Mit der Verlängerung seines Vertrages setzt der Aufsichtsrat ein klares Signal der Kontinuität und Stabilität", sagte der Vorsitzende des Aufsichtsrats Eckhard Cordes. Seit seinem Amtsantritt habe Schulz Bilfinger auf profitables Wachstum und nachhaltige Wertsteigerung ausgerichtet.

Werbung

Die Bilfinger-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,38 Prozent stärker bei 80,55 Euro.

/jha/he

MANNHEIM (dpa-AFX)

Bildquellen: Bilfinger SE

Aktuelle Bilfinger Aktie News

Werbung

Bilfinger Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bilfinger nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
24.07.26 Bilfinger SE Buy Deutsche Bank AG
01.07.26 Bilfinger SE Neutral UBS AG
18.05.26 Bilfinger SE Buy Deutsche Bank AG
15.05.26 Bilfinger SE Neutral UBS AG
14.05.26 Bilfinger SE Buy Deutsche Bank AG