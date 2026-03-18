Kontinuität

Der Maschinenbauer und Autozulieferer Dürr macht mit dem derzeitigen Chef weiter.

Der Vorstandsvorsitzende Jochen Weyrauch sei vom Aufsichtsrat für drei weitere Jahre bis Ende 2029 bestellt worden, teilte das SDAX-Unternehmen am Mittwoch in Bietigheim-Bissingen mit. Weyrauch gehört dem Vorstand seit 2017 an und ist seit Anfang 2022 Vorsitzender des Führungsgremiums.

Wer­bung Wer­bung

Die Dürr-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 2,05 Prozent fester bei 18,94 Euro.

/men/nas

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX)